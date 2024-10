Cometió un error en el trabajo y recibió un mensaje de su jefe que la dejó paralizada: “Esto no puede pasar”

El video generó repercusión en las redes sociales (TikTok: @meeeerchi)

El video aparece en la pantalla, se siente la respiración ligera de una joven que se dispone a hablarle al mundo desde un rincón íntimo y caótico. Comienza con una confesión cotidiana: “Todos los días soy la que abre y cierra mi trabajo”. Lo cierto es que esa rutina laboral sencilla se vio alterada por un error que llegó a su jefe, lo que llevó a la confesión de una usuaria en TikTok, quien reveló detalles de la situación insólita que protagonizó.

¿Qué sucedió? Al cerrar la puerta del lugar en el que trabaja, la joven, concida como @meeeerchi, dejó las llaves colgadas afuera, permitiéndole a cualquiera la posibilidad de entrar. En ese sentido, el jefe le compartió una foto con la evidencia, la cual acompañó con un mensaje: “Esto no puede pasar”.

La joven mostró en su video la captura de pantalla de la conversación con su jefe, mientras contaba la anécdota entre risas. Con un tono despreocupado, añadió con humor: “Uno pensaría que a uno le pagan por ser tan..., pero yo lo hago gratis”.

La situación fue advertida por su jefe, quien le envió un mensaje para advertirle sobre el grave error (TikTok)

La historia de Merchi rápidamente captó la atención de miles de personas en TikTok, donde su video se viralizó, obteniendo más de 10.000 likes y generando una ola de comentarios que empatizaban con la situación. Muchos usuarios aprovecharon para hacer bromas y darle un toque humorístico al descuido de la joven, mientras que otros compartieron sus propias experiencias laborales y errores similares.

Entre los comentarios destacados, algunos hicieron chistes sobre la reacción del jefe. “Encima que le dejás la llave para que él abra cuando vos no estás, se queja”, ironizó un usuario. Otros mensajes mostraban más sorpresa y nerviosismo: “Ay no, te lo tomaste con humor, pero me llega a pasar y me agarra un paro”. También hubo quienes hicieron una reflexión más general sobre cómo estos incidentes parecen ocurrir siempre en el peor momento: “Lo peor de estas cosas, es que siempre pasan cuando lo ve el jefe o algún otro”.