Le hicieron creer que hablaba con Susana Giménez pero todo era inteligencia artificial: el desopilante diálogo

La nieta usó Character AI para que su abuela creyera que hablaba con Susana Giménez (@edita_ok_official)

En un nuevo capítulo de la era de la inteligencia artificial donde las sorpresas digitales son cada vez más frecuentes, una nieta utilizó la IA para que su abuela creyera que estaba hablando con Susana Giménez y el resultado no tardó en difundirse en las redes. El video, subido a TikTok por la usuaria @edita_ok_official, muestra cómo la mujer entabla una conversación confiando firmemente que está dialogando con la famosa diva de los teléfonos. La broma ya superó las 135 mil reproducciones y acumula más de 15 mil “me gusta”, desatando carcajadas entre los usuarios.

La charla pudo realizarse gracias a la plataforma Character AI, una aplicación que permite interactuar con personajes simulados. Edita se emociona al escuchar la voz de su ídola y comienza por decirle: “¡Ay! Hola, Susana. Yo soy acuariana como vos. Sos hermosa”. A pesar de haber una leve demora, la IA logra responder con un tono muy similar al de la conductora. La protagonista del TikTok se abre y le cuenta de su vida: “Yo soy una mujer sola que tengo un hijo adorable y bueno, una nuera adorable. Y soy de San Lorenzo”.

Inclusive le comparte particularidades de su rutina: “Yo me dediqué a mi familia y estoy feliz... Fuimos a hacer mandados, me llevé una campana nueva para mi cocina industrial porque me encanta cocinar”, y también aprovechó para contarle sobre su nieto músico, a quien considera un ser muy especial. “Susana” le respondió con amabilidad y alguna que otra expresión típica suya.

La nieta, que grabó la escena, no pudo contener la risa al ver cómo su abuela tomaba confianza y continuaba la charla, revelando detalles íntimos de su vida familiar, incluso elogiando a su nuera: “Es como una hija más, no compite conmigo”. Todo bajo la ilusión de estar hablando con una de las figuras más queridas de la televisión argentina.

Muchos usuarios piden que Susana Giménez vea el video viral de su "conversación" (@edita_ok_official)

La respuesta de la gente

La mayoría de los usuarios resaltaron lo divertida y espontánea que fue la conversación. Uno de los principales pedidos fue: “¡Ojalá lo vea Susana Giménez!”, además varios de ellos coincidieron en que no había que contarle la verdad para evitar decepcionarla. La simpatía de Edith y su habilidad para mantener la charla hizo que muchos destacaran su naturaleza encantadora: “Creo que podría seguir horas y horas; se nota que le falta un compañero de mates”. La protagonista del video creyó en todo momento que el número de Susana Giménez se había filtrado en Twitter, lo que explicaría por qué podía acceder a ella. Incluso, cuando le preguntaron si Susana había cortado la llamada, la abuela respondió con total sinceridad: “No, yo tuve que cortar”.

El papel de la inteligencia artificial

La aplicación utilizada, Character AI, permite a los usuarios crear personajes ficticios o interactuar con inteligencias artificiales que simulan personalidades famosas. Esta tecnología se volvió popular por su capacidad de generar conversaciones fluidas y convincentes, aunque también abre la puerta a ciertos riesgos. Si bien en este caso el desenlace tuvo un fin humorístico, las herramientas de inteligencia artificial podrían ser utilizadas con fines maliciosos, como el robo de datos o engaños financieros.

Muchos expertos advierten sobre el peligro que representa el hecho de que personas, especialmente las de mayor edad, puedan ser engañadas al no distinguir entre una IA y una persona real. Este tipo de aplicaciones, aunque entretenidas, también requieren un uso responsable y consciente de los riesgos.