Se equivocó de peine, terminó casi sin pelo y su familia estalló en carcajadas: “No tiene desperdicio”

El video tiene más de 15 millones de reproducciones en TikTok (@sangrecapricorniana_ok)

Después de un error cómico, el video de un hombre que se equivoca de peine y termina casi pelado alcanza la sorprendente cifra de más de 15 millones de reproducciones en TikTok. La usuaria conocida como @sangrecapricorniana_ok compartió el divertido momento con su audiencia, mostrando cómo un pequeño lapsus se convirtió en un fenómeno viral.

En el video original, se puede ver al hombre saliendo del baño y mostrando el resultado de su equivocación a su familia, que no deja de reírse. La usuaria de TikTok, identificada como la hija del protagonista, añadió un texto humorístico: “Se equivocó de peine y se peló. No tiene desperdicio”.

La confusión se dio cuando el padre utilizó un peine incorrecto, que al parecer estaba configurado para un corte al ras, lo que provocó que terminara casi sin cabello. En un segundo video, la familia decide ir a verificar la situación, entrando al baño y grabando la reacción del hombre frente al espejo. Allí, exclamó con desesperación: “No tengo gorro, ¿Cómo no me voy a dar cuenta que no tengo el coso? Decile a Dios que me preste un gorro”.

El hombre quedó con poco pelo en la zona de la frente (TikTok: @sangrecapricorniana_ok)

Sin embargo, la situación no terminó ahí: para corregir en alguna medida el error, el hombre se dirigió a una tienda para comprar gorros y así cubrir la “pelada” de su cabeza, como relató su hija en tono humorístico en otra publicación de TikTok.

También, compartió una serie de publicaciones en las que mostró “la nueva vida” de su papá con el hueco que le quedó en la cabeza: desde su trabajo en un gimnasio, donde dio clases con una boina, hasta primeros planos en distintos ámbitos de su vida cotidiana.

Las cifras que acompañan a esta anécdota no dejan de sorprender. El video cuenta con alrededor de un millón de “me gusta” y miles de comentarios en los que los usuarios dejaron sus reacciones al ver el divertido episodio.

“Parece mi sobrinito que encontró la máquina a su alcance”, “Casi me morí de la risa, con lo que cuesta que crezca”, “Convengamos que dentro de poco se va a ver así naturalmente, que se vaya preparando a lo que vendrá” y “No doy más”, son algunos de los mensajes.