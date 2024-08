Un ecuatoriano describió lo que más le llamó la atención de Argentina y su video se hizo viral en TikTok

“Soy ecuatoriano en Argentina y estas son cosas que no me gustan de acá, sino que me parecen increíbles”, dijo (@josetoro_c)

Un ecuatoriano que reside en Buenos Aires se volvió viral en TikTok al compartir sus impresiones sobre la vida en su nuevo país. A través de diversos videos, José Toro detalló los aspectos que más le sorprendieron de la cultura y cotidianeidad argentina, en comparación con su Ecuador natal.

En uno de sus clips, Toro se mostró paseando por las calles de Buenos Aires mientras destacaba algunas particularidades que considera “increíbles”. “Soy ecuatoriano en Argentina y estas son cosas que no me gustan de acá, sino que me parecen increíbles”, comentó.

Entre los elementos que más le llamaron la atención mencionó la posibilidad de caminar con tranquilidad incluso de noche, la disponibilidad de bicicletas gratuitas, y la operación de supermercados y kioscos las 24 horas. Además, resaltó la presencia constante de transporte público y la frecuente visibilidad de la policía en las calles.

El video rápidamente acumuló más de 600 mil reproducciones y 40 mil “me gusta”, además de generar miles de comentarios. Las reacciones fueron variadas: mientras algunos usuarios cuestionaban la veracidad de sus observaciones, otros apoyaban sus puntos de vista. “Permitime dudar con la primera,” escribió un internauta en referencia a la seguridad, mientras que otro respaldó sus palabras.

Con un toque de nostalgia, Toro expresó su deseo de que algunos de estos aspectos “increíbles” se repliquen en Ecuador. Señaló que en su país natal “lo único que está abierto 24 horas son las licorerías”, haciendo alusión a la limitación de servicios que permanecen disponibles durante todo el día.

La vida en Buenos Aires sorprendió a un joven, cuya perspectiva ganó popularidad en TikTok

José Toro aprovecha la plataforma de TikTok no solo para compartir sus experiencias, sino también para generar debates sobre las diferencias entre ambas culturas a través de observaciones cotidianas.

“Qué dice ‘caminar tranquilo’ yo que vos guardo el celu”, “Argentina no es solo Capital Federal jajaja”, “Muchos dicen que Argentina es insegura, pero se vuelve muy segura comparada con otros países de Latinoamérica”, “Estuve en Argentina por dos semanas y me encantaba estar caminando a las 3am por las calles, y si da hambre comprar algo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.