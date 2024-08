Un joven contó la cita más insólita que vivió y explicó por qué decidió bloquear a la chica ese mismo día

“Entramos y estaba la casa repleta de familiares y me entero de que era el cumpleaños del primo”, dijo (@kenaiz)

Un joven causó furor en las redes sociales al compartir una insólita primera cita. El video publicado en su cuenta de TikTok rápidamente se viralizó acumulando más de un millón de visualizaciones y 60.000 “me gusta”. En la grabación, el joven relató detalladamente los momentos incómodos que experimentó y reveló la razón por la cual decidió bloquear a la chica después de la salida.

La inesperada cita comenzó cuando el joven, quien había conocido a la chica en un boliche tras seguirse en redes sociales, accedió a pasar un día en la casa familiar de ella en el country. “Me dijo que iba a ir su familia, pero que después sus viejos se iban, así que bueno, acepté”, narró en el video. Sin embargo, desde el principio sintió que algo “raro” estaba ocurriendo.

Al llegar a la casa de la chica, inmediatamente subieron a una minivan con otros ocupantes que no tenía idea quiénes eran. Ella respondió diciendo que se trataba de sus tíos. Así, partieron hacia la residencia en el country con el padre de la chica al volante y la madre como acompañante, los tíos en la segunda fila y ellos dos en la tercera.

Al llegar al destino y observar numerosos autos estacionados, el joven se sintió aún más incómodo. “Me puse un poco nervioso, pero puse cara de póker, ya no me quedaba otra”, mencionó. Al tocar el timbre, la situación insólita culminó cuando la chica le agarró la mano y lo presentó a sus familiares como su novio. “Entramos y estaba la casa repleta de familiares y me entero de que era el cumpleaños del primo”, agregó sorprendido.

A pesar de la incomodidad, continuó fingiendo ser la pareja de la chica durante el evento familiar. Participaron en juegos, conversaron y compartieron la comida, mientras todos los familiares lo recibieron de manera muy amable. “Todos me decían ‘qué lindo conocerte’, ‘qué bueno que estés con mi sobrina’ y esas cosas”, detalló el joven.

Por su parte, según detalló, la chica se le acercaba y lo “manoseaba” frente a toda su familia algo que fue el colmo de la salida. “No entendía nada. Parecía una cámara oculta”.

La salida con una chica cambió drásticamente cuando conoció a su familia y el relato se hizo viral (Captura video)

Al regreso, el joven mantuvo su silencio acerca del incómodo incidente. “Yo no entendía nada lo que estaba pasando, pero, ¿qué le iba a decir a una persona que me hizo eso? Dije ‘ya está, me dejan en mi casa, la bloqueo de todos lados y no la veo más’”, confesó en el video.

La cita terminó siendo una de las experiencias más incómodas y desconcertantes para el joven, quien decidió cortar todo contacto con la chica. La historia no solo generó una gran cantidad de visualizaciones y “me gusta”, sino también numerosos comentarios de personas sorprendidas por lo ocurrido. Luego de la viralización del primer video, el joven publicó un segundo clip aclarando que desde ese incidente no volvió a hablar con la chica.