Contó cómo fue su peor cita y el relato se volvió viral en TikTok: “Me llevaron a ‘grafitear’ paredes”

El video obtuvo más de 1 millón de reproducciones en TikTok (@soyjorgeef)

En un mundo donde las citas suelen estar impregnadas de romance y expectativas, a veces surgen anécdotas que desafían todas las estructuras tradicionales de este tipo de salidas. Una joven mexicana compartió su experiencia inusual en una cita que se viralizó en TikTok.

Te puede interesar: Un chico la invitó al autocine, nada salió como esperaba y el relato se viralizó: “Lo más cómico que viví en mi vida”

A través de un video publicado en la plataforma de videos cortos por el usuario @Soyhorgeef, una chica narró su memorable cita con un joven que la dejó perpleja.

La historia comienza con un paseo poco convencional por Tecómitl, un pueblo ubicado en Milpa Alta en Ciudad de México. En lugar de disfrutar de una cena romántica, ir al cine, tomar un helado o incluso hacer una larga caminata para conocerse, la joven fue llevada a realizar grafitis en paredes. Lo que hace que esta experiencia sea aún más intrigante es la instrucción que recibió por parte del grafitero mientras dibujaba las paredes de la ciudad: “Si ves a alguien acercándose, simplemente chifla o hazme una señal”.

Te puede interesar: Llegó de sorpresa a su casa después de vivir 14 meses en el exterior y la reacción de su familia conmovió en TikTok

El tiktoker no pudo evitar preguntar qué sucedió con esta peculiar cita. La respuesta de la joven fue contundente: “Ese día fue la única vez que salimos y desde allí lo ignoré”.

La joven relató cómo fue su primera cita con un chico y su experiencia sorprendió a algunos usuarios de TikTok

El video obtuvo más de 1 millón de reproducciones en TikTok. “Y yo queriendo una cita así”, “Mi jefe así conquistó a mi jefa de esa forma. Esto es 100% real”, “Era primera cita no pedida de mano”, “Jajaja no captaste que te está coqueteando al estilo grafitero”, “Pero si esa es una maravillosa cita, de la que se perdió”, “Así es la vida con mi marido 10/10″, “Eh ¿tuvimos la misma cita o qué? jajaja me pasó lo mismo”, “Y yo así fue como conocí a mi novio, los 2 grafiteábamos y era algo muy divertido, se sentía la adrenalina jaja. No sé cómo dice que es una mala cita”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.