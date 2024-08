Una joven afroamericana estuvo una semana en Argentina y explicó lo que más le sorprendió del país

pronóstico, clima, mal tiempo, temporal, llovizna - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una joven afroamericana decidió compartir sus impresiones luego de una semana en Argentina, a través de la plataforma TikTok, donde detalló los detalles que más le llamaron la atención de su visita como “mujer negra estadounidense”. A través de su cuenta @blackgirlabroad, abordó aspectos tanto culturales como sociales, obteniendo una considerable repercusión entre sus seguidores.

La tiktoker estadounidense comenzó relatando que lo primero que le sorprendió fue la arquitectura de las puertas en el país: “Cada puerta tiene un escalón antes de entrar”, señaló en uno de sus videos. Este detalle arquitectónico, aunque sencillo, la impactó al ser tan diferente de lo que está acostumbrada en Estados Unidos.

Otro aspecto que destacó fue la calma y tranquilidad de los argentinos en comparación con los estadounidenses. Mencionó específicamente el comportamiento en el transporte público: “En el subte nadie habla... nosotros en Estados Unidos somos muy ruidosos, pero acá son silenciosos”, comentó. Apreciaba la tranquilidad pero también mostraba fascinación por esta diferencia cultural tan marcada.

El tercer punto que destacó fue la diferencia en los horarios. “En Argentina todo empieza súper tarde”, dijo, explicando que la vida nocturna comienza más tarde de lo que ella consideraría habitual. “La previa no empieza hasta las 12 de la noche y dura hasta las 2, el boliche no empieza hasta las 2:30 de la noche y estás afuera hasta las 6 de la mañana”, describió con sorpresa sobre los hábitos nocturnos porteños.

Reflexionando sobre su experiencia en un país donde la mayoría de la población es blanca, la joven resaltó: “Ahora estoy siendo una mujer negra en Argentina, un país que es ‘muy blanco’. Yo, personalmente, me he acostumbrado a estar en espacios blancos solo en colegios, pero creo que hay una diferencia entre estar en un espacio blanco por educación y en este país, que es todo, todo el tiempo”.

Una tiktoker estadounidense relató su corto pero impactante viaje por el país

A pesar de sus preocupaciones iniciales, concluyó con una observación positiva sobre cómo fue tratada: “Noté que hay mucha gente blanca, pero no lanzan comentarios racistas en mi cara. No me sentí incómoda por ser negra en ningún momento”. Esta reflexión final destacó un aspecto de tolerancia y respeto que experimentó durante su estadía.

El video, que alcanzó 385 mil reproducciones y 48 mil “me gusta”, generó un considerable interés en la plataforma, mostrando el impacto de sus observaciones y cómo sus seguidores valoraron su sinceridad y perspectivas sobre una cultura diferente.