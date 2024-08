Una argentina en Valencia se mostró feliz por no tener miedo a la inseguridad y generó un debate entre los españoles

El video generó repercusión en las redes sociales (TikTok: @ornellafasce)

Una joven argentina que reside en España, conocida en TikTok como @ornellafasce, capturó la atención y reflexión de muchos con su testimonio sobre las diferencias entre su país de origen y su experiencia en Valencia. El video que publicó rápidamente se hizo viral, causando un amplio debate en las redes sociales y otros medios digitales.

“Son las nueve de la noche acá en España y estoy volviendo del súper, y me encanta. Una de las cosas que más me gusta de España es, primero el supermercado, y después que puedo andar tranquila a cualquier hora caminando,” señaló, subrayando el aspecto de la seguridad en su nueva vida en Europa frente la percepción de inseguridad que tenía en Argentina.

“Realmente eso algunas personas no lo valoran, pero a mí me encanta poder andar sola y no tener miedo a nada. Creo que es el top 10”, agregó en el clip.

Una joven argentina residente en Valencia llamó la atención con su vídeo en TikTok comparando la seguridad entre España y Argentina

Además de la seguridad, Ornella mencionó otro aspecto que considera una conquista personal desde su mudanza a Valencia: aprender a andar en bicicleta a los 25 años. “Una de las cosas que más me gustó, y creo que fue lo mejor que me pasó en el año, fue aprender a andar en bicicleta. Yo no solía andar en bicicleta... Aprendí este año acá con 25 años y aprendí porque me vine a Valencia”, explicó. En ese sentido, contó que debido a la infraestructura adecuada y señalización para ciclistas en esa ciudad, se sintió motivada a aprender, algo que nunca habría imaginado cumplir viviendo en Alicante.

En su relato, enfatizó la gratitud que siente hacia Valencia y el impacto positivo de su emigración: “Quiero agradecer a Valencia y a haber emigrado, porque, si no, no iba a aprender”. Ante posibles críticas sobre su infancia, añadió: “Para la gente que me dice: ‘No tuvo infancia, cómo no sabes andar en bicicleta... Sí tuve infancia. Jugaba a las barbies hasta los 12 años y no me gustaba andar en bicicleta. Tuve una infancia hermosa”.

Asimismo, los usuarios dejaron sus reacciones en la sección de comentarios: “Ahora España ya no es segura, por culpa de tanto inmigrante ilegal”, “En Barcelona ya es otra cosa” y “Hay zonas que mejor ni te acerques. Yo como valenciana te lo digo”, son algunos de los mensajes de los usuarios.