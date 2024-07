Describió lo que sucede en los comercios de Irlanda cuando se paga en efectivo y dejó a todos sin palabras

Para aclarar, Sel especificó que esta práctica no se da en todos los establecimientos, sino en algunos puntos específicos (@laralladas)

Una creadora de contenido conocida en TikTok como Sel despertó un intenso debate en las redes sociales al compartir una experiencia peculiar que experimentó en diversos comercios de Irlanda. En un video publicado en su cuenta @laralladas, explicó cómo en ciertos establecimientos irlandeses no se devuelve el cambio si el importe es muy bajo, lo que provocó una avalancha de comentarios.

En su video, que alcanzó más de medio millón de visualizaciones y cerca de 50.000 “me gusta” en unos pocos días, afirmó: “En Irlanda, si pagás en efectivo, olvidate de que te devuelvan el cambio”. Esta declaración inicial capturó rápidamente la atención de gran cantidad de usuarios, generando dudas y un intenso debate sobre la veracidad de esta información.

Para aclarar, Sel especificó que esta práctica no se da en todos los establecimientos, sino en algunos puntos específicos y en casos donde el cambio es mínimo, como cinco céntimos. “En el momento en el que pagas algo que es 19,95 (euros), le das un billete de 20 y se acabó la interacción, te dan el ticket y te dicen ‘bye’”, contó en su video, detallando su experiencia personal.

Ante la controversia suscitada, muchos usuarios de TikTok compartieron visiones contrastantes, comparando esta práctica con lo comúnmente visto en otros países donde se espera devolver hasta el último centavo. A través de numerosos comentarios, algunos usuarios expresaron que en sus países de origen se cuida rigurosamente el vuelto, independientemente de su monto.

La publicación de Sel también dio pie a reflexiones sobre las diferencias culturales en el manejo del dinero y el servicio al cliente. Algunos cuestionaron si estas prácticas podrían deberse a una política no oficial de los comercios para gestionar mejor el flujo de efectivo, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de simples excepciones y no una norma generalizada en Irlanda.

Mientras tanto, la conversación sigue activa en TikTok, donde los usuarios continúan compartiendo experiencias y opiniones diversas sobre el tema.

“Yo fui de intercambio y el primer día no me dieron el cambio y le pedí q me lo dieran”, “Cada céntimo cuenta”, “Les sobrará la plata”, “Pues a mí no me ha pasado. Lo único es en el bus”, “Y en Holanda se redondea porque no quieren usar los céntimos. Así que si la compra son 6,57 son 6,60″, “No se en qué Irlanda vives, pero a mi me devuelven todo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.