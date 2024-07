Le hicieron el control de alcoholemia cuando salía de trabajar y el resultado la impactó: “Solo bebo agua”

El video resonó ampliamente en TikTok, acumulando más de dos millones de reproducciones (@sotirules)

La joven española, @sotirules, usuaria de TikTok compartió una experiencia que se volvió viral y encendió un debate entre sus seguidores. Todo comenzó cuando fue detenida en un control de alcoholemia mientras volvía del trabajo, un hecho que ella misma narró con detalles en su cuenta.

La chica explicó que había comenzado su jornada laboral a las ocho de la mañana y alrededor de las cinco de la tarde, estaba volviendo a casa. Su rutina había sido larga, y su cansancio era evidente, pero no había pasado nada inusual o eso pensaba ella hasta que la paró la policía.

Luego de ser frenada por los oficiales, presentó toda la documentación pertinente y procedió a soplar en el alcoholímetro. Para su asombro, el resultado fue de 0,11. Aunque este valor no es suficiente para una multa en España, sí es significativo, y ella no podía entender cómo era posible.

“Pero cómo voy a dar 0,11 si he entrado a trabajar... llevo despierta desde las 6:30, he entrado a trabajar a las 8:00 y literalmente vengo de trabajar”, expresó en su video, visiblemente confundida.

El policía, también sorprendido, le preguntó si había tomado algo con sus compañeros después del trabajo. Sin embargo, ella afirmó rotundamente que solo bebe agua en el trabajo y que no había consumido ninguna bebida alcohólica. Decidió pedir una segunda prueba para asegurarse de que no había sido un error. El segundo test arrojó un resultado de 0,10, apenas una décima menos que el primero.

Fue en este punto cuando @sotirules empezó a reconsiderar todo lo que había hecho ese día. Recordó que para el almuerzo había comido carne picada con guisantes y zanahorias cocidas. La revelación llegó cuando recordó cómo había preparado la carne picada: “¿Puede ser que la carne picada la hiciese con cerveza y esté dando por eso?”, preguntó.

El video resonó ampliamente en TikTok, acumulando más de dos millones de reproducciones y abrió debate entre sus seguidores. "Mi compañero tomó un café solo y una bebida enérgica y dio positivo, terminaron en el hospital haciéndole pruebas", "A mi me dio 0,5, sin beber. Era porque había masticado chicle de menta", "Las pastillas para el dolor de regla también dan positivo... increíble pero cierto", "El guardia vio el cielo abierto cuando le dijiste lo de la comida, el alcohol se evapora al cocinar", "A mi me pasó algo parecido. Lo único que había bebido ese día era agua y lo único que comí fue un perrito caliente con ketchup y mostaza y aun así di 0,03. Me rayé mucho", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.