La echaron del trabajo y antes de irse se vengó de la peor manera: borró la base de datos de la empresa

“Dos años en negro y me echan por pedir un aumento", dijo molesta (@flortgallo1)

Una joven oriunda de Rosario se tornó viral en las redes por confesar que, luego de haber sido despedida de su empleo en una clínica odontológica, decidió tomar represalias en contra de la empresa eliminando su base de datos digital. La chica, identificada como Florencia Gallo, describió los eventos a través de su cuenta en TikTok.

Gallo relató que trabajó durante dos años sin un contrato formal, y al solicitar un incremento salarial, fue despedida. En su publicación, expresó: “Dos años en negro y me echan por pedir un aumento. Si mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar y automatizar todo”. Este comentario generó diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma.

“A mí me habrán echado, dejándome sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer, pero por lo menos yo no soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que romperle las pelotas al que creó mi base de datos porque yo ahora… la borré toda”, afirmó la joven en el video.

Florencia detalló que la eliminación de la base de datos dejaba a la clínica odontológica con únicamente registros físicos en papel. “Ahora solo cuentan con registros físicos de puro papel que está distribuido en cajas y muebles y ya la información aunque exista, es menos accesible”, comentó. Su acción inicial generó una intensa discusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron si su respuesta estaba justificada.

Frente al aluvión de críticas recibidas luego de que su publicación se hiciera viral en una cuenta de X, Gallo subió otro video manifestando que dos días después decidió devolver la base de datos. Justificó su acto diciendo: “Yo ya sabía cuál iba a ser mi destino. Iban a hablar mal de mí y yo decidí con qué”. Sin embargo, mencionó que devolvió la base de datos por lástima hacia los pacientes que se verían afectados por la falta de registros médicos accesibles.

“Yo ya sabía cuál iba a ser mi destino. Iban a hablar mal de mí y yo decidí con qué”, explicó en un segundo video (@flortgallo1)

La joven afirmó además que el despido le dejó en una complicada situación económica, manifestando que tomó la decisión de borrar la base de datos para hacer justicia. “Me quedé sin empleo, sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer”, señaló. También insistió en que busca trabajo y reiteró su creencia en ser “buena gente”, indicando que su acto fue motivado por lo que consideró un injusto trato recibido por parte de su empleador.

El video donde Florencia narra su episodio de venganza acumula hasta el momento más de 280 mil reproducciones y recibió alrededor de 17.000 “me gusta”. Y si bien muchas personas criticaron su actitud, la publicación también suscitó un debate sobre las condiciones laborales y la precarización del empleo.

La magnitud de la respuesta en las redes sociales puso en el centro del debate la vulnerabilidad de quienes trabajan sin un contrato formal.