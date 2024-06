Contó qué es lo primero que se fija en un hombre para ponerse en pareja y generó indignación en las redes sociales

El video tuvo más de 2 millones de reproducciones y superó los 58 mil likes @carolinacazadora3

Un video publicado en TikTok se convirtió en el centro de una controversia en las redes sociales luego de las declaraciones de una joven sobre lo que considera indispensable en un hombre al elegir pareja. El clip, que muestra a una joven entrevistando a peatones en las calles de España, capturó una respuesta que generó un debate acalorado entre los usuarios.

La entrevistadora, que recorre habitualmente las calles para captar las opiniones de la gente sobre diversos temas, preguntó a los transeúntes sobre las “red flags” o señales de alerta que consideran importantes en una pareja. Una joven respondió de manera rápida y contundente, provocando sorpresa y rechazo por igual.

“¿Una red flag en un hombre? Pues que no tenga iPhone”, declaró la entrevistada. Ante el asombro de la entrevistadora, la joven profundizó en su respuesta: “Tener un iPhone es como tener más dinero. Si no tienes iPhone, es como que no tienes dinero para pagarme una cena”, aseguró.

El video, que rápidamente se viralizó, recibió una avalancha de comentarios en TikTok y otras plataformas de redes sociales. Muchos usuarios expresaron su indignación, criticando la superficialidad y el materialismo en la respuesta de la joven.

El video obtuvo más de 2 millones de reproducciones y superó los 58 mil likes. “Si, definitivamente ella es una red flag”, “Inteligente salió la nena, por suerte”, “¿Existe gente así de verdad?”, “No todas somos así chicos”, “Que alguien le expliqué de que van las red flag”, “Era dar un ejemplo de red flag, no ser un ejemplo de red flag”, “Yo tengo iPhone y sigo siendo pobre jajaja”, “Un plus más para mi Android, filtra pérdidas de tiempo”, “Les juro que no todas somos así, sí existen buenas personas solo que son muy pocas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma