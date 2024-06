Viajó a París y quedó en shock al ver el ascensor de su vivienda: “Tiene que ser una broma”

“Esto tiene que ser una broma”, exclamó al ver el tamaño del ascensor (@javielisy)

En medio de una visita turística a París, una joven venezolana que utiliza la plataforma de TikTok vivió una experiencia inesperada que decidió compartir con sus seguidores. Al llegar a su hospedaje, se encontró con un ascensor extremadamente pequeño, lo cual generó toda clase de reacciones en las redes sociales. Jai, como se identifica en la red social, publicó en la red un video con la descripción “París siendo París”. El clip rápidamente acumuló 700 mil reproducciones.

En el video puede verse a Jai intentando entrar al ascensor junto a su valija, una tarea que demostró ser más ardua de lo que esperaba. “Esto tiene que ser una broma”, exclamó. A pesar de sus temores de quedarse atrapada, la joven venezolana prefirió usar el elevador ante la perspectiva de subir cinco pisos por escalera.

La usuaria de TikTok también ofreció algunos detalles personales en los comentarios del video: “Nací en Venezuela, soy mitad colombiana, vivo en NY pero todos mis amigos son dominicanos”, respondió a una usuaria que comentaba sobre el cambio de acentos en los momentos que la joven se expresaba con miedo mientras subía. “Habló como venezolana, dominicana, gringa y solo para bajar los nervios”.

La experiencia de Jai resonó en la comunidad de TikTok logrando cerca de 90.000 “me gusta” y miles de comentarios. Muchos usuarios compartieron sus propios temores a los espacios cerrados, mientras que otros bromeaban sobre ser demasiado “gorditos” para caber en el diminuto ascensor. La respuesta masiva refleja no solo la popularidad del incidente, sino también cómo las experiencias cotidianas pueden resonar y adquirir una dimensión global a través de las redes sociales.

La anécdota de Jai no es una excepción en el contexto de viajes y descubrimientos culturales. Situaciones de este tipo subrayan cómo pequeños detalles, como el tamaño de un ascensor, pueden generar un gran impacto en la percepción de un lugar.

“No entro ahí ni porque me pague”, “¿Y los gorditos qué hacemos?”, “Mi claustrofobia no me permitiría entrar ahí”, “El ascensor del pequeño John”, “Me subo con alguien ahí y le pregunto qué somos”, “Yo subo ahí, y mí panza tiene que ir por la escalera”, “¿A alguien más le faltó el aire mientras pasaba el video?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.