Una familia de argentinos contó cuáles son las palabras que adoptaron después de emigrar y el video se viralizó

El video tuvo más de 500 mil reproducciones y superó los 29 mil likes (@lulilifschitz2)

La creadora de contenido argentina, Luli Lifschitz, generó risas entre sus seguidores al revelar junto a sus padres cuáles son las palabras españolas que más se les pegaron desde que decidieron emigrar al país europeo. En un video compartido en sus redes sociales, la joven, junto a sus padres, detallaron cómo ciertos términos españoles se les incorporaron naturalmente en su vocabulario diario.

El video, que rápidamente se volvió viral, acumulando más de 500 mil reproducciones y superando los 29 mil likes, muestra a la familia Lifschitz reflexionando sobre los términos que se integraron en su vida cotidiana desde su llegada a España.

Entre las palabras que destacaron, se encuentra “vale”, que según Luli, su madre y su padre, es una de las primeras expresiones que adoptaron al llegar al país. Según ellos, es una alternativa al popular “dale” utilizado en Argentina.

La mamá de Luli también admitió haber adoptado la palabra “piscina” en lugar de “pileta de natación”, mientras que el padre de la joven, quien trabaja en España, confesó haber incorporado el uso del pronombre “vosotros”, lo que causó sorpresa entre su esposa e hija. “Con argentinos hablo en argentino, pero con españoles se me incorporó”, aseguró el hombre.

Otros términos que la familia Lifschitz empezaron a utilizar incluyen “gafas” en lugar de “anteojos”, “coche” en vez de “auto”, “camisetas” en lugar de “remeras”, “metro” en lugar de “subte”, y “socorrista” en lugar de “bañero o guardavidas”. “Ya hay cosas que no se nos pegaron, son palabras que se usan acá como decir tarta en lugar de torta”, aclararon.

Para concluir, la familia Lifschitz invitó a sus seguidores a considerar la experiencia de visitar el país: “Gente vénganse a España es divino, acá los esperamos”

“Qué familia tan divertida. Me alegro que les guste España”, “Me alegro que os haya gustado España. Espero que volváis”, “Yo trabajo en un Call Center de España y no me saque mas el HASTA AHORA en vez de hasta luego”, “Los que nos hemos criado con Casi Ángeles, Patito Feo y Violetta y todas estas series venimos entrenados jaja”, “Llevo 16 años y nunca he conjugado… el vosotros y todo eso se me complica jajajaja”, “Bonita familia un saludo bienvenidos siempre hermanos Argentinos”, “Los españoles amamos argentina y nos caéis muy bien. Espero que estéis bien en mi país”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.