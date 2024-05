Se endeudó por 100.000 pesos para apoyar a Furia en Gran Hermano y pidió ayuda en las redes

La joven expresó su pesar no solo por la enorme deuda adquirida, sino también por el hecho de que esta situación la privaría de continuar respaldando económicamente a su ídola

Una ferviente seguidora de Juliana ‘Furia’ Scaglione, una de las participantes de la última edición de Gran Hermano, se encontró en apuros financieros después de gastar casi $100.000 en votos para mantener a su ídola dentro del popular programa televisivo. Julieta García, conocida en redes sociales como @GarciaG95711, compartió su angustia al mostrar la impactante suma que deberá abonar.

La joven expresó su pesar no solo por la enorme deuda, sino también por el hecho de que esta situación la privaría de continuar respaldando económicamente a la participante del reality para que permanezca en la casa más famosa del país. En un mensaje difundido a través de X, ex-Twitter, la fanática explicó cómo se había dejado llevar por su fervor hacia la participante y había gastado de manera desmedida en apoyo a su favorita.

“Me zarpé un poquito. No voy a poder votar como antes porque me endeudé. Todo esto es por Juliana, por el amor de ayudarla. No podré votar, pero seguiré apoyándola en los desafíos. Estoy triste”, lamentó Julieta.

En la captura de pantalla adjunta al posteo, se ve la cifra que la joven gastó la asombrosa suma de $93.806,40 exclusivamente en votos emitidos a través de la plataforma utilizada por el programa de Telefe.

A pesar de la difícil situación financiera en la que se encuentra, la seguidora manifestó su lealtad inquebrantable hacia Juliana ‘Furia’ Scaglione, declarándose “más furiosa que nunca” en su perfil de la red social, lo que deja en claro que su situación extrema no ha disminuido su apoyo hacia su ídola.

Según el relato de los usuarios de la plataforma, la joven habría publicado su alias para recibir dinero por transferencia y poder así continuar ayudando a Furia. Sin embargo, a raíz de los duros mensajes recibidos, la joven decidió poner privada su cuenta.

En la captura de pantalla adjunta al posteo, se ve la cifra que la joven gastó la asombrosa suma de $93.806,40 exclusivamente en votos (@GarciaG95711)

“El completo fracaso en la vida que tenés que tener para hacer esto es impresionante”, “Me niego a creer que haya alguien tan imbécil, seguro es una estafa camuflada”, “Tienen caca en la cabeza”, “Algún día habrá que hablar de la boludez que es idolatrar a un famoso, una persona que no conoces, que no le importa tu vida porque no te conoce, al único que idolatro es a Messi pero a los demás no se entiende”, “Me intriga mucho cómo se maneja esta gente por la vida”, “Esta gente vota y tiene lo mismos derechos que todos mamá querida”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.