Está embarazada y denunció que la echaron del gimnasio por la ropa que usa

El testimonio de Emi en TikTok rápidamente se volvió viral, generando más de 5 millones de reproducciones, más de 500 mil likes y cientos de comentarios de apoyo (@emiandandrew)

Emi Romero, una conocida influencer estadounidense, se convirtió en el centro de atención en las redes sociales después de compartir en TikTok su experiencia: fue expulsada de un gimnasio debido a su vestimenta. Emi, quien se encuentra embarazada de cinco meses, relató cómo fue abordada por el dueño del gimnasio, quien le pidió que se tapara más porque su mujer se sentía incómoda con su atuendo.

Te puede interesar: Se pidió un típico plato español y lo que recibió la dejó completamente sin palabras: “Estoy realmente traumatizada”

La situación ocurrió mientras Emi realizaba su rutina de ejercicios en un gimnasio de Colorado, Estados Unidos. Según su relato en el video de TikTok, el propietario del gimnasio se acercó a ella y le dijo: “Escucha, mi mujer tiene un problema con lo que llevas puesto. No permitimos sujetadores deportivos”. A pesar de explicarle que su atuendo no infringía las normas del gimnasio, el hombre insistió en que se tapara más o se fuera.

La indignación se hizo evidente en el clip, donde expresó sentirse avergonzada por la situación, especialmente al ver que otras mujeres alrededor de ella llevaban conjuntos similares.

La mujer mostró el look que usaba el día que fue expulsada del lugar

El testimonio de Emi en TikTok rápidamente se volvió viral, generando más de 5 millones de reproducciones, más de 500 mil “likes” y cientos de comentarios de apoyo. Muchos usuarios criticaron al gimnasio por su estricto código de vestimenta para las mujeres y no así para los hombres.

Te puede interesar: Se quedaron encerrados por una falla en el tren; un pasajero se propuso alegrar la espera y su idea se hizo viral

“Literalmente me pasó en el mismo gimnasio te etiquetaré en mi video con los mensajes”, “El peor gimnasio de Colorado”, “La esposa no tuvo ningún problema con tu vestimenta... tuvo un problema con que fueras increíblemente hermosa”, “Cancela esa membresía y deja una reseña con tu foto en el conjunto adjunto. Esa señora necesita terapia si cree que eso es un problema”, “La esposa es insegura jajaja. ¡Cancelaría la membresía lo antes posible! Lamento lo que te pasó. Definitivamente no estás equivocado” y “Ella no tuvo ningún problema con lo que llevabas puesto. Ella tenía un problema con lo hermosa que eres, es insegura” fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.