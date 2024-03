El abrazo más esperado: sorprendieron a su abuelo después de 10 años sin verse y emocionaron a las redes

El video tuvo más de 8 millones de reproducciones y superó los 250 mil likes (@celina.perrier)

Celina y Brian Perrier llevaron a cabo una sorpresa que conmovió a las redes sociales, al reencontrarse con su abuelo, apodado cariñosamente como Coco, luego de diez largos años separados.

La estrategia para este encuentro tan esperado fue única: los nietos volaron desde Ibiza e idearon una artimaña digna de película. Se presentaron en la puerta de la casa del abuelo, en 25 de Mayo, bajo el pretexto de ser potenciales inquilinos interesados en alquilar su vivienda de Mar del Plata por unos días.

“Buenos días, nos dijeron que usted tiene una casa para alquilar en Mar del Plata”, expresó el joven desde el otro lado de la reja, simulando interés en la propiedad. La respuesta del hombre, que desconocía la verdadera identidad de los visitantes, fue sincera: “No, porque mis hijas están llegando de España y vienen todos”.

Sin embargo, el momento culminante llegó cuando Brian, con una voz cargada de emoción, reveló su verdadera identidad: “¿Y si te digo que yo soy Brian?”, pronunció, dejando al abuelo completamente atónito y emocionado.

El encuentro, capturado en un video que se volvió viral en la plataforma de TikTok, desató una ola de ternura y alegría entre los usuarios de las redes sociales, quienes celebraron el tan ansiado abrazo de reencuentro familiar.

El video obtuvo más de 8 millones de reproducciones y superó los 250 mil likes. “Hermoso reencuentro. Felicidades familia”, “Los adultos se olvidan gente. El abuelo de mi novio se lo olvidó físicamente no lo recordaba con la pandemia fue muy doloroso”, “La señora que graba no contiene la emoción, me muero que tierno”, “Mi abuelito también se llamaba Coco”, “Mi padre con 68 años, haciendo alguna videollamada. Durante 6 años fui a España porque lo operaban y me confundió con el marido de mi hermana jajaja”, “Yo la tenia a mi abuela y la veía seguido y a veces no me reconocía hasta que conectaba los cables y arrancaba. Lo importante es el reencuentro”, “yo me emocioné, por supuesto que si en 10 años no vio a los nietos tampoco los vio crecer, 10 años es mucho tiempo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.