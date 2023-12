El profesor les permitió llevar solo una hoja con anotaciones para el examen y los alumnos no desperdiciaron la oportunidad

El video del joven tuvo más de 11 millones de reproducciones en TikTok (@javier.darnaude)

Un profesor de una universidad de Austria les planteó a sus alumnos un desafío peculiar para un examen. El docente le dijo a la clase que podían llevar solo un papel con anotaciones para la evaluación, una indicación que parecía sencilla, pero que los alumnos tomaron de manera literal y creativa.

Javier Darnaude, un joven español usuario de TikTok, grabó un clip con sus compañeros sobre cómo resolvieron la consigna para el examen. “Lo que no sabe es que nos vamos a escribir todos los temas”, reveló el chico en un video que rápidamente se volvió viral, acumulando 11 millones de visualizaciones.

Los estudiantes se tomaron al pie de la letra la consigna y en una hoja escribieron con letra diminuta todo lo que no sabían para la prueba sin dejar ni un espacio en blanco. Minutos antes del examen, la incertidumbre invadió a los chicos, quienes se preguntaban si el profesor les permitiría usar ese papel. Con sonrisas nerviosas, se prepararon en sus asientos para enfrentar la prueba, asegurando que “no hemos desperdiciado ni un margen”.

El profesor no tardó en percatarse de la sorprendente estrategia de sus alumnos, pero en lugar de reprenderlos, optó por una reacción inesperada. “El profesor se ha muerto de risa”, afirmó Javier. A pesar de la audacia de los estudiantes, el docente les permitió llevar a cabo el examen, lo que resultó en un inusual triunfo: “Solo se nos ocurre hacer esto a los españoles”, agregó.

Las redes sociales estallaron de risa ante esta historia, y algunos usuarios incluso comenzaron a idear sus propias tácticas para futuras evaluaciones. El chico, ante la cantidad de comentarios explicó: “No hemos hecho trampa. Hemos cumplido con llevar una hoja y además hemos estudiado bastante, de nada nos sirve tener la hoja si no sabemos de que va el examen”.

El clip obtuvo más de 1,5 millones de likes en la red social. “Yo me llevaría un papel A2”, “Lo que no saben es que mientras se lo escribían se lo aprendieron de memoria”, “¿Dijo las medidas del papel? Yo hubiera llevado un papel plegable gigante jajaja”, “Yo aún veo espacios desperdiciados”, “Yo imprimía en letra 6, títulos en rojo, nombres de personas en morado, fechas en verde y cifras en azul, así ubicaba rápidamente la información”, “Imagina llevar eso y no sacar la mejor nota”, “Cuando dan permiso de hacer eso, es porque no irá nada de eso en el examen lo hacen a base de lógica”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.