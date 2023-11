Una venezolana expresó lo que le genera más rabia de los argentinos y el video se viralizó en TikTok

Su pregunta desencadenó una oleada de reacciones en la plataforma, acumulando miles de reproducciones y una avalancha de comentarios (@kymfsalcedo)

En un breve video compartido en la plataforma de TikTok, Kimberling, una joven venezolana recién llegada a Argentina, desató una discusión inesperada al expresar su envidia por los hábitos argentinos, en particular, la capacidad de vivir días enteros a base de mate.

En solo 15 segundos, la joven compartió su frustración, declarando: “Me da una rabia no poder ser como los argentinos. ¡Ellos pueden vivir días a punta de mate!”. Su desahogo reveló su sorpresa ante la preferencia argentina por esta infusión, señalando su necesidad de alimentos sólidos. “Yo necesito algo salado, necesito algo dulce, necesito algo sólido. Ellos no”.

El video, publicado a través de su cuenta @kymfsalcedo, iba acompañado por una descripción que invitaba a los comentarios de los usuarios: “¿A ustedes también les da rabia?”. Su pregunta desencadenó una oleada de reacciones en la plataforma, acumulando miles de reproducciones, cientos de ‘me gusta’ y una avalancha de comentarios. Si bien Kimberling esperaba encontrar apoyo en su deseo por más variedad alimenticia, varios usuarios explicaron la necesidad de acompañar el mate con alimentos para evitar malestares.

“Mate con pizza fría es la gloria”, “Yo soy argentina y necesito algo para comer con el mate sí o sí; siento que me lava el estómago o me hace mal”, “Mate con pizza, empanadas frías o asado frío”, “Ustedes tienen las 24 horas la posibilidad de comer las famosas arepas”, “Cada país con sus costumbres”, “No, tampoco es tan así jaja. A veces hay necesidad de acompañarlo también con algo”, “Mi suegro almuerza mate con galletitas. Una vez me llevó a trabajar con él y no volví mas”, “Alguien que le informe que el mate va con: pizza fría, sanguchitos, galletitas, bizcochitos, etcétera”, “El mate es sagrado”, “Mas cuando vas a la universidad. Algunos vivimos a mate en días difíciles jajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.