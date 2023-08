Una joven intentó accionar el botón del inodoro y quedó atrapada: “Los riesgos de hacerte las uñas”

Con la ayuda de varios familiares intentó sacar su dedo y su primer video alcanzó las 13 millones de reproducciones en TikTok (@nataliaasselborn3)

En un sorprendente incidente, una joven protagonizó un acontecimiento insólito después de utilizar el baño. Martina, una usuaria de TikTok, intentó accionar el botón del inodoro, pero todo se convirtió en su peor pesadilla. Su dedo quedó atrapado en el pulsador, desencadenando una serie de eventos que la llevaron a solicitar la ayuda de varios familiares para resolver la situación.

El extraño suceso rápidamente captó la atención en las redes sociales. El primer video que compartió en la plataforma se viralizó rápidamente y superó las 13 millones de reproducciones.

La chica se había dirigido a su baño y, al intentar apretar el pulsador, quedó atrapada. Después de intentar por todos sus medios, decidió salir con la tapa de la mochila a cuestas buscando cualquier tipo de ayuda. Con la colaboración de algunos familiares, empezaron la difícil tarea para que finalmente sea libre pero nada fue tan sencillo. En un primer momento intentaron con algunas herramientas pero se dieron cuenta de que no sería una tarea sencilla. A pesar de los múltiples intentos y las variadas estrategias aplicadas para liberar el dedo, la joven pasó la incómoda situación entre risas y sin desesperarse.

Martina conservaba su humor y entre risas se la escucha decir: “Pensé que no me iba a pasar nunca esto, siempre lo veía por TikTok”, haciendo referencia a los casos similares que son compartidos en la red social china y también se viralizaron.

PARTE 2- Con la ayuda de varios familiares intentó sacar su dedo y todo quedó filmado

Finalmente, después de un perseverante esfuerzo, Martina logró liberar su dedo, poniendo fin a esta inusual accidente doméstico.

Ambos videos sumaron más de 14 millones de visualizaciones en TikTok. “Con lo que vale esa tapa... Yo le corto el dedo”, “El riesgo no es hacerse las uñas, el riesgo es no saber “sobrevivir” con ellas”, “Cada vez mas raros los charms que se ponen en las uñas jaja” “Qué miedo que pase eso”, “Me hago las uñas acrílicas hace más de 4 años y jamás he metido el dedo doblado”, “Yo siempre empujo el botón con la uña y no pasa nada”, “Con lo cara que está la tapa de la mochila”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.

