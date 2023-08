Se enteró del sexo del bebé y abandonó a su pareja embarazada en el medio de la fiesta

El video tuvo más de 5 millones de reproducciones (@gender.reveal.tv)

La fiesta de revelación, una tendencia popular en la actualidad, se volvió una manera para que las parejas compartan momentos especiales con sus seres queridos. Allí los padres se reúnen para contar, de una manera original, de qué sexo es el bebé en camino.

Sin embargo, un festejo familiar tomó un dramático rumbo cuando el futuro padre optó por alejarse de la escena al descubrir que tendrían una niña. El evento, que había sido planificado con entusiasmo y expectativas, se transformó en un momento polémico y generó una ola de críticas en las redes sociales.

El momento fue capturado en un video, compartido en TikTok, en el que se puede ver a la pareja rodeada de amigos y familiares, todos ansiosos por conocer el resultado. La madre llevó una vela de humo en sus manos, mientras que el padre, con las manos en sus bolsillos, observaba la escena con una expresión seria. Con un giro emocionante, el humo rosa comenzó a emerger de la vela, anunciando que el bebé en camino sería una niña.

La madre no pudo contener su alegría y comenzó a saltar completamente emocionada, contagiando a una amiga cercana que también se unió a su celebración. Sin embargo, el padre tuvo una reacción inesperada: retiró sus manos de los bolsillos y se alejó de la escena sin decir una palabra, dejando a la madre y a los invitados perplejos. La sorpresiva reacción quedó grabada en el video, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El padre, tras conocerse el sexo, decidió alejarse del festejo (@gender.reveal.tv)

El video generó un debate entre los usuarios sobre las expectativas de género y las reacciones de los futuros padres ante el conocimiento del sexo de su hijo. Muchos expresaron su desaprobación hacia la actitud del hombre, acusándolo de falta de apoyo y compromiso con su familia.

Hasta el momento, el video acumuló más de 5 millones de visitas en TikTok. ”Ella sabe. Si se dan cuenta no lo busca para un abrazo sino que sonrie y se siente feliz solita con su revelación”, “Si me pasa eso en ese momento se termina todo y me alejo por completo”, “La sonrisa de ella me parte el corazón …. Puedo sentir su tristeza”, “Va a ser una gran familita de dos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.

Seguir leyendo: