El insólito mensaje que le envió su jefe, en su día libre, que generó asombro en las redes sociales

El empleado compartió una foto en sus estados en la que se lo veía disfrutando de su día libre (Imagen ilustrativa - Getty)

En el complejo entramado del mundo laboral, las relaciones entre jefes y empleados constituyen un eje fundamental que moldea la dinámica de cualquier organización. Estas interacciones, a menudo definidas por un delicado equilibrio de poder y expectativas, juegan un papel crucial en la productividad, el ambiente laboral y el bienestar de los trabajadores. En las últimas horas, un empleado de un restaurante en España se vio envuelto en una polémica conversación con su jefe durante su día libre.

La captura de pantalla de la conversación, compartida por el usuario de Twitter (X) Soy Camarero, quien comparte diariamente contenido relacionado al rubro hotelero y gastronómico, se volvió viral en la plataforma y generó una serie de reacciones todo tipo.

La conversación tuvo lugar en WhatsApp, donde el empleado compartió una foto en sus estados en la que se lo veía disfrutando de su día libre. Sin embargo, la respuesta del jefe no fue la que esperaba. El propietario del restaurante se mostró sorprendido por la imagen y comentó: “Qué bonito tomándote selfies cuando se te pidió que vinieras este sábado a apoyar a tus compañeros a bodega”. Además, añadió que parecía que las prioridades del empleado no estaban alineadas con el crecimiento de la empresa.

El empleado no tardó en responder, aclarando que descansaba los sábados y que no había un pago extra por trabajar en su día libre. La conversación dio un giro aún más sorprendente cuando el jefe escribió: “O sea, ¿que si no te pagan no vas? ¿Es tu excusa?”.

Este último comentario dejó a muchos con la boca abierta y fue el punto de inflexión que desencadenó una oleada de reacciones en las redes sociales. Mientras que la mayoría cuestionó la actitud del jefe al solicitar que el empleado trabajara sin remuneración, otros opinaron que en ocasiones es normal ayudar sin esperar recompensa económica adicional.

La publicación alcanzó más de 1,5 millones de visualizaciones en pocas horas, más de 4 mil retuits y 19,7 mil ‘me gusta’. Además de comentarios variados que llenaron la publicación de Soy Camarero.

“Pues podría sacrificarse un poco por la empresa y así optar por un “crecimiento” dentro de ella”, “Es una táctica muy utilizada por ciertos empresarios. Transmitir a sus compañeros que si ese día han estado jodidos y sobrecargos es únicamente culpa del compañero que se negó a ir”, “Hay jefes que no tienen vergüenza”, “En una pequeña empresa personalista suele ocurrir que de vez en cuando el empleado eche una mano sin cobrar, a cambio de una comida o algo por el estilo”, “No, va por amor al arte. Un poco de consideración a los profesionales”, fueron algunos de los comentarios en la red social de Elon Musk.

