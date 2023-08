Criticó duramente a un restaurante con estrellas Michelin y respondió sin piedad a quienes la cuestionaron en las redes

Expresó su asombro por los platos diminutos y costosos que sirvieron en el restaurante (Imagen ilustrativa- Getty)

En el competitivo y apasionante universo de la gastronomía, las estrellas Michelin se alzan como los destellos más brillantes y codiciados. Estos galardones, otorgados por la renombrada Guía Michelin, no sólo son sinónimo de excelencia culinaria, sino también de dedicación, creatividad y pasión por transformar ingredientes en auténticas obras maestras.

Sin embargo, en las últimas horas, una usuaria de Twitter, de nombre Wilma, compartió su experiencia en un restaurante español con estrellas Michelin, y su opinión no pasó desapercibida, generando un amplio debate en la plataforma. La cena en el prestigioso establecimiento, conocido por su calidad gastronómica y meticulosidad culinaria, dejó a Wilma con sentimientos encontrados.

En el tuit, que rápidamente se hizo viral, expresó su asombro por los platos diminutos y costosos que sirvieron en el restaurante. “Había gente comiendo platos de comida de 200 euros que caben en una cucharita”, escribió para sorpresa de muchos usuarios de la red social.

Cabe destacar que, a lo largo de las décadas, las estrellas Michelin han servido como faros guía en la búsqueda de experiencias gastronómicas excepcionales, redefiniendo la manera en la que se disfruta de la comida.

Sin embargo, la crítica de la mujer no se detuvo ahí. Wilma cuestionó la ética de gastar grandes sumas de dinero en porciones tan pequeñas y sugirió que esos fondos podrían ser mejor utilizados en ayudar a quienes luchan por poner alimentos en la mesa. “Un derroche...si les sobra dinero que lo donen a los que no tienen para comer”, escribió.

La comensal también destacó lo que consideró un exceso en el servicio, burlándose de cómo los mozos “decantaban agua embotellada como si fuera un (vino) Vega Sicilia del 64″. Y a modo de chiste explicó que en lugar de un menú de degustación “comí el menú de ‘disgustación’”. Estos comentarios no pasaron desapercibidos, ya que su tuit atrajo a más de 30 mil espectadores en poco tiempo.

Las respuestas en las redes fueron variadas y a menudo polarizadas. Mientras algunos usuarios compartieron experiencias similares y expresaron su empatía hacia la crítica de Wilma, otros defendieron la práctica de los restaurantes con estrellas Michelin, argumentando que es una cuestión de apreciación personal y elección.

En respuesta a las reacciones, la mujer compartió un nuevo tuit para reafirmar su derecho a expresar su opinión. “Así como la gente puede gastar su dinero en lo que quiere, yo puedo criticar lo que me da la gana”, afirmó desafiante.

“Suena como si generalizaras. No dudo de que haya pasado, pero no es la tónica general en estos sitios Recientemente he ido al que actualmente es el 2° mejor del mundo (y mejor de Europa) donde te sirven el agua con normalidad”, “Solo por el desperdicio de alimento y por tratar un bien de primera necesidad como artículo de lujo ya me revuelve el estómago”, “Es que para ir a esos sitios hay que valer”, “Casi todos son menú de degustación y hay muchos platos, no te quedas con hambre”, fueron algunos de los comentarios en el tuit viral.

