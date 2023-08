Un casamiento de Star Wars: centros de mesa con escenas, decoraciones especiales y souvenirs que conquistaron las redes

La fuerza del amor y la pasión por Star Wars se unieron en una boda que dejó a todos con la boca abierta. Una joven asistente compartió un emocionante video a través de la plataforma TikTok, revelando la magia que envolvía la ceremonia nupcial y provocando que el contenido se volviera viral.

A través de su cuenta oficial @melwong27, la usuaria cautivó a miles de usuarios al mostrar una visión única y espectacular de la boda temática de Star Wars a la que tuvo el privilegio de asistir. Los detalles meticulosos y la creatividad desbordante se hicieron evidentes en cada rincón de la celebración.

Uno de los aspectos más sorprendentes y comentados fueron los centros de mesa, que recreaban escenas icónicas de las películas con un nivel de detalle impresionante. Los invitados disfrutaron de momentos épicos mientras compartían su comida rodeados de personajes emblemáticos y situaciones memorables.

El video causó furor en las redes sociales. (TikTok)

La decoración rindió homenaje a los personajes que dejaron una huella imborrable en la cultura pop. Desde las imponentes figuras de Darth Vader hasta los entrañables androides R2-D2 y C-3PO.

Pero eso no es todo. Los souvenirs alusivos a las espadas láser se convirtieron en un verdadero punto focal de la celebración. Los invitados se llevaron a casa un recuerdo, manteniendo viva la memoria de esta boda épica mucho después de que las luces se apagaran.

El video compartido por @melwong27 logró acumular miles de reproducciones y casi 20.000 “me gusta”, desatando una avalancha de comentarios entusiastas y elogios por la originalidad y el esmero que se invirtió en la planificación de la boda.

“Si yo fuera el novio no entraría nada más con el casco, sino con todo el traje o el de Din Djarin”, “Por qué no me invitan a mi a bodas así” y “Le hizo falta la capa de Darth Vader” son algunos de los mensajes de los usuarios.

Seguir leyendo: