Un tiktoker estadounidense recreó “un día en la vida de un argentino” y su rutina fue furor en las redes

El video tuvo más de un millón de reproducciones en TikTok (@zacmorriss_)

En medio del fervor que rodea la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2023, la atención internacional se centró en la cultura y las costumbres argentinas. En este contexto, un tiktoker estadounidense realizó una parodia titulada “Un día en la vida de un argentino”, y su video se viralizó rápidamente.

Zac Morris, un tiktoker que reside en América Latina desde hace una década, compartió un video que detalla su visión humorística sobre las características distintivas de la vida argentina. El clip, publicado en TikTok, retrató de manera irónica algunas escenas cotidianas que, para los argentinos, resultan familiares y reconocibles.

La secuencia empieza con Morris simulando su rutina en la mañana y divirtiendo a los espectadores al afirmar que su primer acto al despertar es besar un póster con la imagen de Lionel Messi.

La parodia continúa con Morris en la cocina junto con una una pava eléctrica mientras preparar mate: “La vida no tiene sentido si no hay mate”, asegura el estadounidense, mientras espera que hierva el agua.

El tiktoker se sumerge en otras situaciones propias de la vida argentina, como disfrutar de un desayuno en un bar local con café y medialunas, expresar frustración por los precios en aumento y participar en un ritual de tomar mate en la calle, en el colectivo y en la parada.

El almuerzo se convierte en un momento especial cuando Morris se deleita con un asado, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía argentina. Su rostro refleja satisfacción y admiración por la comida y la cultura del país. Además, muestra cómo va viviendo el día mientras insulta. “Más tarde me doy cuenta del frío que hace y puteo. El colectivo no me paró y puteo. En las noticias veo lo que están haciendo los políticos y los puteo”, exageró el hombre.

Con humor, el hombre describió cómo era la rutina de un argentino

La parodia culmina con Morris cenando empanadas y agradeciendo al país por tener persianas en la ventana que le permiten dormir a cualquier hora.

El video consiguió más de un millón de reproducciones en TikTok. “No encuentro ningún error en tu rutina”, “Duermo a la hora que quiero gracias a las persianas jajaja”, “El video más argentino que vi. ¡Qué buen país!”, “Si amás a Messi me veo obligado a amarte”, “Es más argentino que yo”, “Entendiste todo”, “Nos identificamos todos… que grande es ser de Argentina”, “¿Es el mejor país del mundo? Es el mejor país del mundo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.

Seguir leyendo: