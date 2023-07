Un argentino que vive en España relató el peor momento que vivió en su trabajo desde que se instaló en ese país

El joven argentino compartió su peor experiencia laboral desde que emigró a España (@theclaiton_)

En un mundo cada vez más globalizado, millones de personas se enfrentan al desafío de dejar atrás su país de origen en busca de nuevas oportunidades laborales y una vida mejor en tierras extranjeras. Sin embargo, detrás de cada historia de emigración hay una serie de obstáculos y dificultades que deben enfrentar aquellos que deciden iniciar una nueva vida en otro sitio. Desde la barrera del idioma y la adaptación cultural hasta la discriminación y los prejuicios, el proceso de buscar trabajo y adaptarse en un país extranjero puede resultar, algunas veces un poco arduo.

The Claiton, un tiktoker español, conocido por realizar entrevistas callejeras, se encontró con un joven argentino que compartió su peor experiencia laboral desde que emigró a España. Lo que comenzó como una simple pregunta sobre trabajos tóxicos se convirtió en un relato que despertó fastidio en las redes sociales.

El joven argentino reveló que su primer empleo en España fue como camarero. A pesar de estar nervioso por comenzar en un nuevo trabajo en un país desconocido, una situación inesperada lo llevó a vivir un momento desagradable. Mientras llevaba un pedido temblando, una clienta lo vio y lanzó un comentario despectivo: “‘menuda profesión te has buscado’ y fue como ‘no, señora, no la busqué, es lo que conseguí, acabo de llegar’. A lo que ella me respondió ‘uh, eso es porque eres latinoamericano’”.

“Gracias, señora, la quiero mucho”, dijo el joven y luego aclaró: “Es con honor igual, soy camarero”. El impacto de estas palabras se reflejó en el rostro del entrevistador y la indignación se propagó rápidamente a través de las redes sociales.

El video se volvió viral y acumuló más de medio millón de reproducciones, 40 mil ‘me gusta’ y generó una ola de bronca y repudio hacia la mujer por esos comentarios tan despectivos. Los usuarios de la red social expresaron su solidaridad con el joven argentino y condenaron enérgicamente la discriminación.

El joven que narró el desagradable momento cuando comenzaba a trabajar y se hizo viral (@theclaiton_)

Fue tal la repercusión que la misma cuenta de TikTok compartió un segundo video con el joven argentino hablando directamente sobre la discriminación. Le preguntaron si creía que el racismo en España era más prevalente que en otros países. A pesar de su experiencia laboral traumática, el argentino negó que se tratara de ese lugar en particular y señaló que el nivel de discriminación era similar en varios lugares, aunque consideraba que había aumentado en los últimos dos años.

“Me parecen terribles esos comentarios. Sector servicios es un trabajo que debería estar bien pagado para lo que hay que aguantar en general”, “No sé quién sea él, pero lo abrazo”, “Tus ojos lo dicen todo pero... qué crueldad lo que te dijo. Orgullosa de ser latinoamericana”, “Es tan fácil ser empático y buena persona... ¿Qué cuesta no? Increíblemente hay gente que se pierde la maravillosa oportunidad de demostrarlo”, fueron algunos de los comentarios.

Seguir leyendo: