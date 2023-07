Una joven contó lo caro que sale ir al dentista en Estados Unidos: “Extrañando la salud pública de Argentina todos los días”

El video de la joven tuvo más de 100 mil reproducciones en TikTok (@ddddelfi.s)

Una joven argentina compartió su experiencia en Estados Unidos tras sufrir un intenso dolor de muelas y no poder obtener el medicamento recetado por su dentista en Argentina. Su relato se hizo viral a través de TikTok, donde generó un fuerte debate sobre los costos de la atención médica en el país norteamericano en comparación con la salud pública en Argentina.

Delfina describió en el corto video cómo, al sentir el dolor en su muela, se comunicó con su dentista en Argentina, quien le recomendó un medicamento específico para aliviar la molestia. Sin embargo, al intentar comprarlo en una farmacia en Estados Unidos, se encontró con que necesitaba una receta médica correspondiente para adquirirlo. Esto fue un golpe inesperado para la joven, quien expresó su angustia al darse cuenta de que ir al médico en Estados Unidos tenía un costo alto que no podía afrontar. “Ir al médico acá me sale US$50.000″, ironizó.

Ante la imposibilidad de adquirir el medicamento recetado, la misma dentista sugirió a Delfina que comprara agua oxigenada como medida de emergencia para calmar el dolor. Sin embargo, incluso en esta opción, enfrentó dificultades, ya que no sabía cuál debía elegir entre las disponibles en la farmacia. “No saben la tortura que estoy viviendo”, aseguró.

El video titulado: “Extrañando la salud pública de la Argentina todos los días”, rápidamente se viralizó y recibió más de 100 mil reproducciones en menos de cuatro días, además de obtener más de 7000 likes y cientos de comentarios. La joven aclaró: “Tengo seguro médico pero la consulta a un dentista no baja de 500 USD”.

(@ddddelfi.s)

“Si es antibiótico está Perfecto que te digan con receta. Acá en argentina también se da con receta”, “Canadá es mejor opción”, “Por alguna razón, no se cual, las medicinas en Argentina tienen otro nombre que en el resto del mundo aunque tengan el mismo ingrediente”, “En un país se busca salud, educación y seguridad si no, no es calidad de vida”, “Lo sabemos como argentina la salud publica es incomparable”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Seguir leyendo: