La empleada de un hotel contó lo más insólito que vio guardar en la caja fuerte y sorprendió en TikTok

El video muestra la creatividad de una clienta para no olvidar objetos importantes al momento de abandonar el lugar (@mariamercedes.27)

En el ajetreo de los viajes y las emociones por estar en un lugar nuevo, los turistas a menudo enfrentan el desafío de no olvidar objetos esenciales durante su estadía en hoteles. Desde pasaportes y documentos importantes hasta artículos personales de valor sentimental, la lista de objetos que pueden extraviarse o quedar olvidados en una habitación parece interminable. La empleada de un hotel en la ciudad de Buenos Aires compartió una experiencia inusual que presenció en su lugar de trabajo y la historia llamó la atención de los usuarios de TikTok.

María Mercedes, que suele compartir diferentes experiencias en el hotel con sus seguidores, publicó un video que despertó el interés de más de uno, ya que muestra la creatividad de una clienta para no olvidar objetos importantes al momento de abandonar el lugar.

Según relató, una señora decidió guardar uno de sus zapatos en una bolsa de plástico dentro de la caja fuerte del hotel. A primera vista, esta acción parecía bastante extraña, pero tenía una explicación lógica. La clienta optó por este método para asegurarse de no olvidar su calzado al momento de regresar a su país. Al guardar un solo zapato, se obligaba a sí misma a buscar el otro en la caja fuerte antes de partir, evitando así dejar atrás su pasaporte y otros documentos importantes que también estaban en la caja fuerte.

La publicación de María Mercedes generó una gran cantidad de comentarios. Muchos usuarios destacaron la originalidad y la utilidad de este peculiar sistema de memoria. Sin embargo, otros manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la persona olvidara no solo los documentos, sino también el propio zapato.

Muchos usuarios de TikTok aseguraron que lo van a implementar en su próximo viaje (@mariamercedes.27)

La publicación de la empleada del hotel acumuló 1,7 millones de reproducciones y más de 140 mil ‘me gusta’. “Lo mejor sería llevar un par de zapatos de repuesto”, “Yo probablemente olvidaría el zapato y el pasaporte también”, “Yo me pondría los zapatos y luego me olvidaría los documentos jajajaja”, “Buenísima la idea”, “Yo soy esa señora.. pongo cosas que no debo olvidar junto a las llaves de la casa o el carro para no olvidarlas”, “Yo dejo mi billetera a la par de la llave del carro así no se me olvida al ir a trabajar”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

A través de esta publicación, muchos usuarios admitieron haber perdido diferentes objetos en los hoteles. Aunque la estrategia de guardar un zapato en la caja fuerte puede parecer algo extravagante, no son pocos los que aseguraron que piensan seriamente implementarla en el próximo viaje.

