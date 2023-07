La empleada de un hotel quedó sin palabras cuando abrió la puerta para limpiar una habitación y el video se hizo viral

"Miren la propina que me dejaron", dijo la mujer en su video mientras mostraba 200 dólares y una nota (@yamilelopezzz)

Los trabajadores de la industria hotelera desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del orden y la limpieza de las habitaciones, aunque su labor a menudo pasa desapercibida para los turistas. Sin embargo, en una excepción a la norma, una empleada de hotel quedó sorprendida por lo que encontró en una habitación mientras realizaba tareas de limpieza.

La joven, que trabaja en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, compartió en TikTok un video que rápidamente se volvió viral. En el clip, la empleada mostró el impecable estado en el que los turistas dejaron una habitación y el generoso regalo que encontró.

“Miren la propina que me dejaron hoy. Entro en la habitación, enciendo la luz y en la cama me encuentro con una nota de agradecimiento por la limpieza”, comenzó relatando la usuaria llamada Yamila. Visiblemente contenta, continuó su testimonio: “Al lado, 200 dólares. La verdad es que nunca me habían dejado una propina tan grande. Estoy muy feliz y agradecida”. En la nota se puede leer: “Mariana, muchas gracias por mantener todo tan limpio. Te dejamos esta propina”.

Sin embargo, algunos usuarios de la plataforma cuestionaron la veracidad del relato de la joven y expresaron sus dudas sobre cómo los turistas habían dejado la habitación tan ordenada como se muestra en el video. Algunos argumentaron que parecía poco probable que los huéspedes se hubieran retirado dejando todo impecable.

Para empezar, en el video se ve cómo la mujer enciende la luz con una tarjeta, que no es otra que la “Sube”, utilizada para viajar en transportes públicos. Eso para algunos usuarios tendría una justificación, ya que afirman que la utilizaron en diferentes hoteles y funciona. Sin embargo, el hecho de que se muestre todo tan ordenado despertó dudas y sobre todo la nota que está dirigida a “Mariana”, cuando ella aparentemente se llama “Yamila”.

Mostró cómo dejaron la habitación los turistas, pero en las redes cuestionaron la veracidad de su testimonio

A pesar de las dudas planteadas, otros usuarios respaldaron su historia y celebraron la generosidad de los clientes. Muchos empleados de hoteles comprendieron y apreciaron la importancia de recibir reconocimiento por su arduo trabajo y la atención de los clientes.

La joven hasta el momento no respondió a las críticas explicando si se trataba de una actuación o, una vez que limpió la habitación, decidió grabar el video para mostrar a sus seguidores la abultada propina que recibió. El video acumuló más de 600 mil reproducciones en menos de 24 horas.

La joven hasta el momento no respondió a las críticas explicando si se trataba de una actuación o, una vez que limpió la habitación, decidió grabar el video para mostrar a sus seguidores la abultada propina que recibió. El video acumuló jaron, unos genios jajaja”, “Muy extraño, te dejaron una propina en una habitación super ordenada, antes de retirarse limpiaron todo y tendieron las camas”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: