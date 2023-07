El impactante relato de una joven a la que le robaron el celular y corrió al delincuente por varias cuadras

El video tuvo más de 200 mil reproducciones en TikTok (@michemasson)

En los últimos años, el robo de celulares se convirtió en una preocupante problemática que afecta a personas de todas las edades, ámbitos y rincones del planeta. Los dispositivos móviles se volvieron indispensables en la vida cotidiana y, lamentablemente, el avance tecnológico también dio lugar a una creciente ola de robos, donde los delincuentes aprovechan descuidos para arrebatar los dispositivos electrónicos.

En una historia que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, Michelle Masson, una joven modelo e influencer, compartió en su cuenta de TikTok el sorprendente robo de su teléfono celular mientras viajaba en un taxi por las calles porteñas.

Según relató la chica en el video, que tuvo más de 200 mil reproducciones, subió a un vehículo que tenía la ventanilla baja en el asiento de atrás. Durante el trayecto, la modelo utilizó constantemente su teléfono, hasta que a solo unas cuadras de llegar a su hogar, un individuo aprovechó su distracción y le arrebató el dispositivo de las manos. Ante esta inesperada situación, la joven decidió actuar de manera inesperada.

“Saqué mi cuerpo entero por la ventanilla y empecé a gritar. En ese microsegundo dije: ‘Lo corro’. Abrí la puerta y me bajé”, expresó Masson en su relato. La joven dejó a toda velocidad el auto y comenzó a correr detrás el individuo hasta que perdió su rastro.

Afortunadamente, una chica que presenció el suceso le proporcionó información sobre la dirección en la que el ladrón se había escapado. Sin dudarlo, Michelle siguió con su persecución y finalmente logró encontrarlo. Para su sorpresa, el individuo caminaba tranquilamente por una calle cercana, vistiendo ropa diferente pero sosteniendo su preciado celular en la mano.

Sin entender lo que estaba pasando, la joven modelo se acercó y le exigió al ladrón que le devolviera su teléfono y el hombre, que intentó camuflarse con otro look, se lo dio sin problema. “El tipo ve que se empieza a acercar gente, porque yo hice quilombo, y empieza a fingir demencia”.

Ante la llegada de más personas, el ladrón optó por hacerse pasar por un testigo, ayudándola a dar con el delincuente: “Se fue por allá, tené más cuidado”. La modelo relató que quedó en shock después del extraño suceso y no tuvo reacción. Afortunadamente, el taxista que la había llevado en su vehículo desde el principio del incidente decidió esperarla y acompañarla hasta su domicilio.

El video compartido por Michelle Masson en TikTok se volvió viral en cuestión de horas, y tuvo más de 38.000 likes. “Tienes que tener cuidado pudo estar armando y la historia sería diferente, gracias a Dios no fue así, siempre primero es nuestra seguridad”, “Me pasó lo mismo jajajaja, quiero la parte 2, pero contada por él...”, “Me pasó lo mismo una vez. Exactamente igual”, “En Once le saqué de las manos el celular al que le había robado a mi hija”, “A mi me pasó que me lo robaron y salí a buscarlo, cuando lo encontré me dijo ´si tomá, lo iba a cargar´”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

