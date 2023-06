Las exigencias amorosas de una joven que causaron polémica: “No salgo con alguien que no tengan un celular de alta gama”

El video obtuvo más de 10 millones de reproducciones en TikTok (@icefire_oficial)

La mayoría de las personas tienen estándares y preferencias a la hora de buscar una relación amorosa, pero una joven de México ha llevado estas exigencias al extremo, generando un debate en las redes sobre los vínculos. Mientras algunos consideran que es importante contar con gustos en común y valores similares para garantizar una alta compatibilidad en una relación, otros prefieren fijarse en algunas características más superficiales de una persona.

En un video viral que acumula más de 10 millones de reproducciones en la red social china, una joven se ha convertido en el centro de atención al revelar sus exigencias para comenzar una relación amorosa. Icefire, conocido influencer de TikTok, entrevistó a la chica, quien afirmó categóricamente: “No salgo con alguien que no tenga iPhone”. Esta declaración ha generado risas y críticas por igual, indignando a algunos y causando controversia en las redes sociales.

Durante la entrevista, cuestionó a la joven acerca de su actitud y motivación detrás de esta demanda. La chica no dudó en explicar su punto de vista: “Qué pena que nos vayamos a tomar fotos y saque un teléfono donde las fotos no salen bien, y sería vergonzoso tener una foto toda pixelada. El iPhone es como vida”. Además, la joven dejó en claro que no aceptaría salir con alguien que cuente con un modelo anterior al 14, a pesar de poseer uno guardado en su casa por temor a ser robado. Cabe destacar que el valor del teléfono parte de los 800 dólares en Estados Unidos.

El video se ha vuelto viral rápidamente, generando una gran cantidad de comentarios y reacciones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios se divierten con la situación y hacen bromas sobre sus propios teléfonos, otros expresan su indignación y critican las exigencias extremas de la joven.

El video superó los 600 mil likes en la red social. ” Y yo con mi poderosísimo Nokia”, “Yo viendo esto con mi teléfono jaja”, “Tal vez sí salga conmigo, tengo el aifon 15″, “Las chicas de mi pueblo después de comprarse el iPhone 6″, “Sin comentarios”, “Fiel, honesto, respetuoso, atractivo, trabajador, responsable, etc. eso no importa. Solo que traiga un iPhone 14, vaya dato perturbador”, “Las prioridades jaja”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

