Quedaron impresionados por el precio de un café en Chapelco y desataron un debate en las redes

El precio de un café y un chocolate caliente en el centro de esquí de Chapelco desató un acalorado debate en las redes sociales. Una pareja, que suele compartir su vida en las cercanías de las montañas a través de TikTok, con el nombre de “El Blog de Ski”, se vio sorprendida por el elevado costo de las bebidas calientes y decidió mostrar su indignación con sus seguidores.

Juan y Jose, que comparten el amor por las montañas y suelen movilizarse a las zonas de frío para disfrutar de la nieve, publicaron un video en el que se mostraron sorprendidos por el importe que les habían cobrado: $2.000 por un chocolate caliente y $1.500 por un café en un local ubicado en el Cerro Chapelco. Sin embargo, su reacción por los precios, que consideraron excesivos, dio lugar a un debate en las redes.

El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes expresaron su indignación tanto por el valor de las bebidas como por la reacción de la pareja. Sin embargo, la polémica se intensificó aún más cuando el usuario de Twitter, Daniel Osinaga, llevó el video a la red social del pajarito, un espacio que suele ser más crítico a la hora de expresarse.

Con la descripción: “Qué afano Dios mío, Chapelco”, el tuitero publicó el video que se hizo viral. En esta plataforma también hubo quienes salieron en defensa de los comerciantes locales, argumentando que se trata de un lugar turístico y que los altos precios son justificados por la ubicación y la imponente vista que ofrece.

El debate continuó con algunos usuarios señalando que la pareja había pagado entre $17.500 y $21.800 diarios solo por los medios de elevación en el lugar. Esto llevó a cuestionar si era razonable que se quejaran por el precio de las bebidas, considerando los gastos asociados con su estadía en la zona.

La pareja, que suele compartir información para los amantes del esquí, se mostró sorprendida por los precios de la cafetería del cerro

Hubo opiniones encontradas en Twitter. Algunos consideraron que los precios eran un abuso y un robo impune a los turistas, mientras que otros argumentaron que si la gente sigue pagando esos precios, es porque están dispuestos a hacerlo y que la demanda determina la oferta.

“Si mantienen ese precio es porque la gente compra. Si la gente sigue pagando ese precio es porque están en una posición estratégicamente en contra”, “Un afano, robo impune a los turistas. Después se quejan cuando uno termina en el exterior de vacaciones”, “7.40 dólares el chocolate y 5.55 el café. Aunque es un lugar exclusivo, me parece mucho”, “La próxima que se lleven un termo con agua caliente y un frasco de café instantáneo hasta la base del cerro. Gastan fortuna en los medios de elevación pero se quejan del precio del café. Si no les da el cuero no vayan”, fueron algunos de los comentarios del tuit viral.

