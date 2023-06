“No doy más, eduquen a sus hijos”: una profesora lloró desconsolada al contar cómo la maltratan sus alumnas

La joven docente señaló que las estudiantes se burlan de ella, lo cual le genera una gran angustia (@_alerd)

Una profesora chilena conmovió las redes sociales al compartir su desgarradora experiencia de maltrato por parte de sus alumnas de séptimo grado. La joven, identificada como Akalia en TikTok, publicó un video que se volvió viral, generando un debate sobre la importancia de la educación y la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos.

Akalia, estudiante de pedagogía en Educación Física, reveló en el video que sus alumnas se burlan de ella y le faltan el respeto, al punto de hacerla llorar. La docente explicó que, a pesar de estar en su segundo semestre de prácticas en un colegio, no se siente capaz de soportar el maltrato constante que recibe por parte de las estudiantes: ”No doy más”, dijo frustrada.

En el video compartido en su cuenta de TikTok, describió cómo las alumnas la ignoran, no siguen sus indicaciones y se comportan de manera inapropiada durante las clases. “Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran”, lamentó la profesora. Además, señaló que las estudiantes se burlan de ella, lo cual le genera una gran angustia.

La joven profesora hizo hincapié en que, más allá de su rol profesional, también es una persona con sentimientos y merece ser tratada con respeto. Entre lágrimas, llamó a los padres a educar a sus hijos y a fomentar el respeto hacia los demás. Expresó su frustración al experimentar una situación tan difícil en su labor educativa y destacó la importancia de que los padres asuman su responsabilidad en la formación de los niños desde el hogar.

El video de Akalia obtuvo más de 3 millones de visualizaciones y generó una ola de apoyo y solidaridad por parte de otros usuarios de la red social. Muchos comentaron haber vivido situaciones similares como profesores y respaldaron el llamado de la joven a una educación más respetuosa.

La docente reveló en el video que sus alumnas se burlan de ella y le faltan el respeto (Captura video)

Sin embargo, la historia tuvo un desenlace desafortunado para Akalia, ya que reveló que fue despedida de su trabajo debido a la viralización del video. Aclaró que no tenía un contrato laboral y que su participación en el colegio era parte de sus prácticas sin remuneración.

“Usted sacó la voz por miles de compañeros y compañeras suyas que están pasando por lo mismo”, “Me conmovió tanto tu sentir, le mostré tu video a mi hijo, va en 6to, para que sea consciente de lo que los profes pasan con un curso que parece Jumanji”, “Bienvenida a esta nueva y triste realidad de los estudiantes sin respeto. A muchos nos pasa lo mismo”, “Ayyy te entiendo tanto, en un curso cada vez que iba abrir la boca para decir algo se ponían a cantar, fue horrible. Salía llorando todos los días”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El caso de esta profesora puso de manifiesto la importancia de fomentar una cultura de respeto y empatía en las aulas, así como el rol fundamental de los padres en la educación de sus hijos. Su historia ha reavivado el debate sobre la necesidad de promover un entorno escolar seguro y respetuoso para todos.

Seguir leyendo: