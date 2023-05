La increíble técnica con la que una joven descubrió la infidelidad de su pareja

El video alcanzó más de un millón de reproducciones en TikTok (@micaela.opichanyy)

En las redes sociales, Micaela Opichany ha cautivó a miles de usuarios con su increíble historia de infidelidad. A través de un video en TikTok, la joven reveló con detalles cómo descubrió que su novio le había sido infiel.

En su “mejor story time”, como lo describió ella misma, Micaela compartió de qué forma develó a qué se debía el color extraño del rostro de su pareja después de una noche en el boliche. Intrigada por esta sospechosa señal, decidió poner a prueba su intuición y comprobó sus temores utilizando un algodón y agua micelar.

La joven relató que su novio había llegado a su casa después de la salida nocturna y le había llevado churros para desayunar juntos. Sin embargo, al ver su cara, Micaela notó algo fuera de lo común. “No era labial, parecía paspado y dije ‘mmm, ¿qué pasó acá?’”, argumentó.

Micaela decidió no darle importancia y siguió durmiendo. Cuando se despertó, con la luz del día, se reavivaron todas sus sospechas y decidió ir más allá. Mientras su novio aún dormía, llevó a cabo su experimento y comenzó a pasarle agua micelar con un algodón por su rostro. El resultado fue impactante: el algodón se tiñó de rojo, confirmando así que no se trataba de una “paspadura” si no que eran rastros de un labial rojo.

Mientras su novio aún dormía, Micaela llevó a cabo su experimento

“Bendita sea el agua micelar”, exclamó Micaela en su video. Su historia se volvió viral rápidamente y alcanzó más de 1 millón de reproducciones en TikTok.

A pesar del interés de la audiencia por conocer más detalles y el desenlace de la historia, Micaela decidió no revelar más información, argumentando que esos momentos no le hacían bien: “No es algo que yo recuerde con mucha gracia. No es algo que a mi me de gracia contar. Fueron momentos muy feos que no los puedo tomar con humor”.

“Mi admiración total yo me como los churros sigo durmiendo y pienso bueh, ya fue me trajo churros”, “Te necesitamos en la NASA representando a la Argentina”, “Jamás se me hubiera ocurrido. Te rezo hermana”, “Lo guardo porque este descubrimiento me va a servir en algún momento”, fueron algunos comentarios en la red social.

