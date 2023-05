“El que no te escribe es porque no quiere”: le fue infiel, lo bloqueó de todos lados y él intenta hablarle a través de Netflix

Compartió cómo su ex novio no se resigna y trata de contactarla a través de la plataforma (@retwarr)

Dicen que quien quiere ponerse en contacto, lo logra a pesar de todo. Y justamente esto es lo que sucedió con un joven en España quien, después de engañar a su novia y ser bloqueado de todas las redes, buscó la manera de decirle lo que pensaba a través de Netflix, algo que parece insólito pero al menos el mensaje llegó a destino.

“Ni meterme en Netflix puedo”, es la descripción del video que compartió la cuenta de TikTok Retwarr junto con el video que se viralizó y sumó 4,8 millones de visualizaciones, más de 230 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“Mi ex me puso los cuernos y lo dejamos hace 4 meses”, comenzó explicando la mujer. Y agregó: “está bloqueado de todos lados y se dedica a cambiarle el nombre a los perfiles de Netflix para enviarme mensajes ocultos”.

Carmen, la protagonista de la historia compartió una serie de imágenes en la que su expareja utiliza los perfiles de Netflix para intentar comunicarse y lograr el perdón de la joven. Incluso en diferentes ocasiones modificó esos perfiles pero, por lo que parece, no logró convencerla de su inocencia, algo que clama en cada mensaje.

“Definitivamente cuando te quieren escribir, buscan la manera”, “Merece que le hablen es demasiado creativo”, “El que no te escribe es porque no quiere”, “Pero háblale, yo le creo”, “Mi ex me hacía transferencias para así poder desbloquearlo y preguntarle por qué lo hizo”, “Y yo creo que merece segunda oportunidad, busca la manera de que se hablen”, “Maravillosa jugada”, “Carmen responde no lo dejes así”, fueron algunos de los mensajes de la publicación.

