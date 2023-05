Faltó el primer día de trabajo porque “consiguió otro mejor”, su jefe la insultó por no avisarle y el chat se hizo viral

Cientos de usuarios en Twitter se vieron envueltos en una intensa discusión a raíz de una conversación de WhatsApp que se volvió viral. El diálogo, publicado por la popular cuenta de Twitter @soycamarero, dedicada a denunciar las dificultades del sector, reveló un tenso enfrentamiento entre un empresario hostelero y una camarera que había sido contratada para trabajar en su local.

La situación se desencadenó cuando la empleada informó al empresario que no se presentaría en el lugar, ya que había conseguido otro trabajo con mejores condiciones. Lo que siguió fueron insultos y acusaciones que dividieron la opinión en las redes sociales.

En la conversación filtrada, se puede observar cómo el empresario exige a la camarera que se presente en su local, afirmando que la están esperando. Sin embargo, la mujer le comunica que acababa de recibir una oferta laboral más favorable en otro lugar y que, por tanto, no asistirá a su establecimiento. La respuesta del empresario fue furibunda, utilizando un lenguaje ofensivo hacia la empleada: “Vete a tomar por culo”.

El intercambio de mensajes provocó una ola de indignación entre los usuarios de Twitter, quienes condenaron la actitud violenta y despectiva del hostelero. Sin embargo, también surgieron opiniones divididas respecto al comportamiento de la camarera. Algunos consideraron que la forma en la que faltó a su trabajo fue inapropiada, mientras que otros defendieron su derecho a aceptar una mejor oportunidad laboral.

“Perdona??!!!”, reaccionó la empleada. “Conozco a toda Girona y créeme que te buscaré y no te contratará nadie. Te estamos esperando”, amenazó el empresario. La mujer, sin poder creer su respuesta le advirtió podría denunciarlo. “Hazlo y yo lo haré por dejarnos tirados en medio del servicio”, responde él furioso.

El incidente llamó la atención del propio perfil de Twitter @soycamarero, quien salió al paso de las críticas para aclarar el contexto de la situación. Según el perfil, la camarera iba a realizar una entrevista y una prueba en el local en cuestión, pero recibió una llamada para una oferta con condiciones más favorables mientras se dirigía hacia allí. La empleada informó al empresario tan pronto como pudo sobre su decisión de aceptar la nueva oferta. De todos modos no convenció a sus seguidores.

“La falta de formalidad no es defendible”, “De cortesía por lo menos tenía que haberle enviado un mensaje diciendo que no iba a ir a la entrevista y que muchas gracias por la oportunidad”, “Durante el periodo de prueba te pueden despedir de un día para otro sin darte explicaciones, importándoles nada que tengas que mantener a tu familia. Tú puedes hacer lo mismo”, “No importa que ‘s+olo sea una entrevista’, ya estaba pactada y no les ha avisado. Esa chica tiene menos seriedad que su empleador”, fueron algunos de los mensajes en Twitter.

Seguir leyendo: