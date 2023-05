Un nene vio el “fantasma” de su abuela y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa

Sarah estaba cambiando a su sobrino para acostarlo pero, la reacción del niño la emocionó (snapsforsarah)

Cuando fallece algún ser querido, no es extraño pedir una señal para comprender si está bien, que aun, sin su presencia física, continúa acompañando a quienes sufren su partida. Se dice que los niños tienen otra sensibilidad y, en muchos casos, pueden recibir esas señales. En los últimos días se viralizó en Tiktok el video de una joven que, mientras cambiaba a su sobrino, el niño insistía en que a un costado estaba una señora. La mujer le hizo preguntas y él repetía su nombre, algo que la dejó sorprendida porque se trataría de la abuela, que falleció años atrás.

Sarah estaba cambiando a su sobrino para acostarlo cuando la reacción del niño la emocionó. “Anoche mientras preparaba a mi sobrino para dormir, tuvimos una visita inesperada”, escribió en su cuenta de TikTok. El video fue captado por la cámara de seguridad de la casa.

Mientras lo acostaba comenzó a dialogar con él. Si bien en un principio creyó que se trataba de un juego, el niño le daba cada vez más información precisa sobre su madre (la abuela del niño). “Ya la veo”, aseguró él. Ella le preguntó a quién y él respondió: “Una señora con un palito para pintar”, algo que en un principio le causó gracia.

Lo sorprendente fue cuando le preguntó si sabía el nombre de la persona que veía. Allí el niño repitió en reiteradas ocasiones el nombre: ‘Alfa’. Su tía le preguntó si sabía quién era. El nene, luego de preguntarle al “fantasma” respondió que se trataba de su abuela, quien falleció hace 12 años. Por lo que pudo comprender Sarah, su madre apareció en la habitación con pinceles (los palitos a los que hace referencia el niño).

La increíble situación se dio cuando su tía lo preparaba para dormir (Captura TikTok)

“Mi ángel de la guarda, la que me cuida y me guía”, escribió en la descripción del video viral. Y agregó: ”la que ha visto como últimamente se me caen ‘todos los palitos juntos’, y aún así me instruye a que los use para pintar”.

“Me emocioné al ver como el niño la describía sin saber”, “La inocencia de los niños nos hace conectarnos con nuestros seres queridos”, “Qué maravilloso debe de ser sentir esos mensajes”, “¡Oh por Dios! Increíble”, “Mi niña miraba a mi abuelito a los días de fallecido”, “Muero de amor”, “No sé si fui la única que vio cómo se movía una mancha del suelo como sombra”, “Yo sigo esperando que mi mamá me visite”, “Qué hermoso, se me erizó la piel”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

