La insólita propuesta de matrimonio de un hombre que fingió ser atacado por un grupo armado

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @glorypurity23)

Un hombre nigeriano causó revuelo después de hacer una propuesta de matrimonio inusual a su novia. En un video que se volvió viral en las redes sociales, el joven fue filmado siendo “agredido” por un grupo de hombres en una casa mientras su futura mujer entraba en la escena.

Según ella, había recibido una llamada telefónica de alguien que le informaba que su novio estaba en problemas con unos armados, por lo que corrió al lugar para ayudar. Sin embargo, al llegar, descubrió que se trataba de una elaborada propuesta de matrimonio.

El hombre sacó un anillo, se arrodilló y le pidió a su pareja que se casara con él. La nigeriana, sorprendida por la situación, dijo que sí y estiró su dedo para que le pusieran el anillo.

Un hombre le propuso casamiento a su novia de una forma particular y se volvió viral. (TikTok: @glorypurity23)

Desde entonces, el video se popularizó en TikTok, donde tiene más de 140.000 reproducciones y cientos de comentarios por parte de los usuarios que elogiaron la creatividad y la audacia del hombre. Sin embargo, algunos consideraron que el acto violento era innecesario.

“Felicitaciones, pero ruego que la persona no me haga esto”, “¿Qué tipo de proponente de trincheras es este? De todos modos, felicitaciones, pero todo este drama no era necesario en absoluto” y “Felicidades y bendiciones” son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.

A pesar de las opiniones encontradas, lo cierto es que la propuesta cumplió con el objetivo y la pareja ahora se prepara para dar el gran paso hacia el matrimonio.

Seguir leyendo: