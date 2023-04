“No le hablen, tiene dueña”: circuló con su auto todo escrito y en las redes criticaron a su pareja por “tóxica”

Cuando la usuaria de TikTok @dafneeval3 se encontró con semejante panorama, no dudó en compartir el video en sus redes

Las peleas de pareja que terminan con autos vandalizados son cada vez más frecuentes. Hace unos días, se viralizó el video de un hombre que circulaba por las calles de Mazatlán, México con el auto todo escrito aparentemente por su esposa. Eran tantos los mensajes de la mujer, que se llamó así misma “la tóxica”, que era imposible llegar a leerlos a todos. Sin embargo, uno de los escritos más claros decía: “No le hablen, está casado”.

Cuando la usuaria de TikTok @dafneeval3 se encontró con semejante “arte”, no dudó en compartir el video en sus redes. Tantos mensajes en el vehículo generaban más y más dudas sobre qué era lo que pudo haber pasado. Incluso, los comentarios de los usuarios de la red social china, inventaron diferentes teorías.

“Ya tiene dueña”, “no le hablen, “dura 7 minutos”, “la tiene chiquita”, “está casado zorras”, “este gordo ya tiene dueña”, “tiene una hija”, “está casado, perras”, fueron algunos de los mensajes que se llegan a leer en el capot, vidrios y puertas del auto.

El video, en cuatro días, acumuló 22,5 millones de reproducciones, más de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios. La mayoría de los usuarios se refirieron a los “7 minutos” que le escribieron en una de las ventanas.

El auto estuvo circulando por el popular balneario mexicano de la costa del Pacífico, en Sinaloa, sin importarle al conductor las leyendas que, en algunos casos, incluso cuestionaban su vida sexual, además de despertar curiosidad y asombro en aquellos que se cruzaban con semejante vehículo “intervenido”.

El hombre no dejó pasar su momento de fama y decidió compartir imágenes de su vehículo (@daviidtorres_)

Sin embargo, entre tantas leyendas, la mujer dejó el nombre de quien sería su pareja y dueño del vehículo: “David Torres”. El hombre no dejó pasar su momento de fama y decidió compartir imágenes del auto en su cuenta de Instagram con el título: “La tóxica”.

Si bien tampoco aclaró qué era lo que estaba sucediendo para que su pareja pudiera dejarle el auto en esas condiciones, sólo explicó que él no había hecho nada malo y se limitó a sonreír en un video que publicó con la descripción: “ya me encontraron”. Allí, le respondió a una persona que quería saber por qué le dejaron el auto en ese estado. “Así son las mujeres”, respondió, mientras reía.

“No hice nada pero no quiere que me vea con nadie”, dijo y se retiró, no sin antes enviar una especie de consejo: “tengan mucho cuidado con las mujeres de Sinaloa”.

“Siete minutos es un buen promedio”, “Hermosas estampas justo para cuando mi esposo compre su carro”, “Mis respetos a ese hombre, 7 minutos es una cosa bárbara”, “El mío, ni un minuto”, “Amigo, sal de ahí”, “Aléjese de esa tóxica”, “Bien dicen que no hay peor enemigo que una mujer enojada o despechada”, fueron algunos de los mensajes de la publicación.

