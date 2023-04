“¡Ya, calla!”: le gritaron a una mujer que cantaba una saeta a la Virgen desde un balcón y el video se hizo viral

La cuenta de TikTok @cofradesandalucia publicó el video que en pocas horas sumo más de un millón de visualizaciones

Las procesiones de Semana Santa no quedaron exentas de los videos que se hacen virales en las diferentes redes sociales. Esta vez, un video de España, en pocas horas, sumó más de un millón de reproducciones, por el comentario inesperado de una mujer durante el canto de una saeta en una procesión de Sevilla.

La cuenta de TikTok Cofrades Andalucía publicó el video de una mujer que desde un balcón estaba cantando una saeta a la Virgen del Dulce Nombre ante la atenta mirada del público. Sin embargo, su canto se hizo extenso y una vecina que participó de la procesión se cansó y le gritó que ya era suficiente.

“Una mujer se cansa de escuchar la saeta y salta”, es la descripción de la publicación viral. Lo cierto es que la vecina, evidentemente, no pudo controlarse y le gritó: “¡Ya, calla! ¡Ya está, hija! Qué barbaridad”.

La mujer le dedicaba su canto a la Virgen del Dulce Nombre en Sevilla por Semana Santa pero una vecina se hartó (captura TikTok)

La saeta se trata de un un canto religioso tradicional interpretado fundamentalmente en las procesiones de Semana Santa en España, especialmente en Andalucía y algunas zonas de Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia.

“Me gusta mucho la procesión pero no me gusta nada la saeta”, “Es que hay saetas que parece que no terminan nunca y cansan, “La hija le dice ‘shhh mamá'. me sentí identificada con mi madre”, “pensé que iba a saltar por la ventana”, “Bueno, había que decirlo y lo dijo. Mis respetos a la señora”, “Lo bueno es que da tiempo a almorzar y volver”, “Si no le dice, no para. Bravo por la señora”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

