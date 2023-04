Una profesora quería ir al show de Miranda y sus alumnos tuvieron un conmovedor gesto

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @parroquialxxi)

Algunos profesores son más queridos que otros y los alumnos terminan tomando preferencia simplemente por su forma de ser y enseñar. Por este motivo, los estudiantes de un colegio de La Plata se organizaron para regalarle a una docente una entrada para ir a ver el show de Miranda.

“Faltan 20 días para mi cumplesi alquien quiere regalarme algo y no sabe qué: quiero ir a ver a Miranda el 06/10 al Luna”, había escrito la profesora “Lupi” en su cuenta de Twitter. Al ver el tuit, sus alumnos se organizaron por WhatsApp y no tuvieron mejor idea que cumplir su deseo: “Con la promo no tuvimos mejor idea que regalarle la entrada”.

Una vez en el aula, en primer lugar, le dieron una carta en nombre de todo el curso y luego le entregaron un sobre con la entrada para Miranda y el tuit de la profesora impreso.

Alumnos le regalaron a su profesora una entrada para ir a ver a Miranda. (TikTok: parroquialxxi)

En las imágenes que se viralizaron en TikTok, se puede ver la emoción de la profesora al abrir el sobre, mientras agradecía por el notable gesto de los jóvenes. “¿Podrán tener los mejores alumnos? Porque yo sí”, escribió después en Twitter.

El video tiene más de 80.000 reproducciones, supera los 10.000 “me gusta” y cuenta con decenas de opiniones en la sección de comentarios, donde los usuarios elogiaron la actitud hacia la maestra.

“Si tus alumnos hacen eso, significa que la profesora está haciendo las cosas bien, felicidades a ella y sobre todo a ustedes”, “Hermosos. Habla de ella como buena profesora y de ustedes como alumnos”, “Tan buenos y tan lindos” y “”Te amamos Lupi” son algunos de los mensajes.

