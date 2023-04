Descubrió que su tío era infiel y se dedicó a “torturarlo” en cada reunión familiar

La cuenta de TikTok @sampetrinosporelm mostró el relato de la mujer que aseguró haber “torturado” a su tío para vengar la infidelidad

Con el tema de la infidelidad suele plantearse un debate: “¿se le debe avisar a una persona querida que está siendo engañada? Mientras que para muchos es casi una obligación decirlo, para otros no hay que meterse en asuntos ajenos. Una mujer en México contó que descubrió a su tío de la mano de una mujer en el cine y, luego de decidir no contarle a su tía, optó por hacer que el hombre se sintiera incómodo en cada reunión familiar que pudo.

La cuenta de TikTok @sampetrinosporelm publicó el relato de la mujer, quien aseguró haber “torturado” a su tío para vengar la infidelidad. “Me quedé fría porque soy lenta para reaccionar. De repente se acerca él y me dice: ‘hola’ y lo veo pálido”, comenzó relatando. “Y entonces me dice: ¿le puedes no decir nada a tu tía?, agregó.

Luego explicó que a raíz de esa situación comenzó a tener pesadillas sobre si debía decirle a su tía o no. Como decidió no hablar, se desquitó con el hombre en cada reunión familiar que tuvo oportunidad: “Me dediqué a torturarlo un poco”, contó.

Se generó un debate en las redes sobre si se le debe decir o no a una persona que es engañada

“Llegaba él y le decía ‘hola, te acuerdas que nos vimos en… ah, no, no eras tú. Perdón, me confundí”, explicó la mujer y aclaró que la cara del hombre se transformaba con cada comentario. Sin embargo, nada era poco para hacerle pagar el engaño y fue por más. En otra oportunidad, el hombre le compró una camioneta a su tía y ella no dejó pasar el momento: “Wow, pues qué hiciste, ve nomás el nivel de culpa que traes”, le dijo.

Llegó un punto en el que la mujer decidió dejarlo en paz y entender que era su tema y ella no se iba a meter más. Pero cuando pasaron los años fue su tía la que inesperadamente se refirió al asunto. “Mi tía me dijo: ‘ya sé que tú sabías’”, concluyó con cara de asombro.

El video acumuló más de seis millones de reproducciones, 580 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios sobre qué hubiera hecho cada usuario de la red social en esa situación. Muchos de ellos le pedían que publicara cómo había sido el diálogo con su tía pero hasta el momento no se publicó una segunda parte.

“Yo le hubiese sacado dinero”, “Le hubieras dicho: ‘tío, esa camioneta debió ser mía, digo, para no decirle nada a la tía’”, “Le pasó a mi hermana. Nunca le dijo a mi tía, luego todo explotó y mi tía se enojó porque no le dijeron”, “Yo no hubiera podido guardar el secreto”, “Yo vi a mi tía con el marido de su prima”, “Si se enteran de una infidelidad, digan por favor a la persona, nos ahorrarán algo de sufrimiento”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: