“Me dijo que no le gusté”: viajó a conocer a su novio virtual pero la abandonó y la dejó en la calle

Muchas parejas se han conocido a través de las redes sociales; existen historias con final feliz y otras que no lo tienen. Justamente entre estas últimas está la historia de Fabiana Urbina, una mujer oriunda de Venezuela, que viajó junto a su pequeña hija para conocer a su novio virtual de Ecuador y vivir los tres juntos. Con toda la expectativa dejó su hogar, pero ni bien el hombre la vio, le dijo que no le gustaba y la dejó plantada. La mujer quedó viviendo en la calle y comenzó ‘a vender golosinas para mantenerse.

El video, publicado por Kevin Nasevilla, un joven influencer que la encontró mientras viajaba con su esposa, y Fabiana vendía caramelos en la calle junto a su hija se quedó sin palabras al escuchar su historia de vida. El video rápidamente se hizo viral a tal punto que el “novio” le pidió que lo borrara porque lo “hacía quedar mal”. Lo cierto es que la exposición sirvió para que muchas personas se comunicaran para ayudar a Fabiana, que además sufre de lupus.

“Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook, y siempre hablábamos. Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá con mi hija, para vivir con él”, dice angustiada la joven. Pero nada salió como estaba planeado. “Me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté, que no era yo la persona que él había visto en mis fotos. Me botó y quedé en la calle”.

En la cuenta de Kevin hay otros videos de Fabiana, ya que le enviaron ayuda y muchos usuarios de las redes sociales intentaron comunicarse con ella. Pero, ante la gran repercusión, el hombre que la abandonó la contactó para que borrara el video. Sin embargo, ante el pedido, Kevin se negó y prometió ayudarla.

“Pero eres una mujer hermosa, lo q me da coraje que hace quedar mal al Ecuador. Mis disculpas mujer”, “Es culpa de los filtros”, “La tristeza en su mirada... pero es bonita; ánimos todo pasa por algo”, “Trabaja y sale adelante junto a tu niña; Dios sabe lo que hace”, “Ay se me parte el alma”, fueron algunos de los comentarios.

