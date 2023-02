Insólito: un guardia de seguridad usó una gomera para custodiar un camión de caudales

Según el video, el oficial estaría custodiando el camión de caudales con la gomera (Tw @PROIBIDAODORIO2)

En la actualidad, la tecnología hace posible retratar momentos únicos que para muchos merecen perpetuarse. Las redes sociales son el escenario perfecto para compartir esos hechos que llaman la atención. Esta vez, Twitter viralizó un video que muestra a un guardia de seguridad sosteniendo una gomera en la entrada de un supermercado en Brasil con la mirada atenta en un camión de caudales que se encuentra a pocos metros. Rápidamente la publicación alcanzó 2,8 millones de reproducciones en la plataforma.

De acuerdo con el video, compartido por el usuario @PROIBIDAODORIO2, el hombre, en el Estado brasilero de Santa Catarina, estaría custodiando ese camión de caudales que está detenido a escasos metros. Cómo era de esperarse, en Twitter estallaron de la risa por verlo con un arma tan particular.

Si bien la inmediata reacción de los usuarios de la red social fue reírse y hacer bromas sobre la situación, muchos dudaron de que se tratara de un agente de seguridad. Lo cierto es que el hombre estaba con la vestimenta apropiada, parado en el lugar adecuado pero con el detalle de la gomera en sus manos.

El oficial estaba con una gomera en la entrada de un supermercado en Brasil a metros del camión de caudales (Captura Tw @PROIBIDAODORIO2)

La publicación sumó más de 50 mil ‘me gusta’, 6.500 retweets y miles de comentarios de usuarios sorprendidos con la grabación.

“Yo protegiendo mi corazón para no volver a enamorarme”, “Quién no conozca la historia de David y Goliat no está preparado para esta conversación”, “Debe haber una banda de gorriones que roba carros blindados”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

