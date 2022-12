Le impidieron volar por ser “demasiado gorda” y ahora deberán pagarle un costoso tratamiento psicológico

l tribunal de Sao Paulo ordenó a la línea aérea pagar la psicoterapia de Juliana (Ig juliananehme)

Juliana Nehme, una modelo brasileña plus size, que denunció en su cuenta de Instagram que no la dejaron subir a a un avión en el Líbano por ser “demasiado gorda”, recibirá un tratamiento de psicoterapia por orden del tribunal de Sao Paulo. Nehme intentaba tomar una conexión a Doha para volver a Brasil junto con su madre, su hermana y un sobrino pero una empleada del mostrador no la dejó subir.

Ahora el tribunal de Sao Paulo ordenó a la línea aérea pagar la psicoterapia de Juliana para que pueda “aceptar la angustia causada por el incidente”.

“Me están negando el derecho a viajar… Estoy desesperada, ayúdenme, no quieren que embarque porque estoy gorda”, decía la joven en las redes. ¡Estoy gorda, pero soy como todos los demás!”, pedía Juliana.

“No es justo comprar mi boleto y ser humillada, amenazada y negada a viajar” (@juliananehme)

La jueza Renata Martins de Carvalho dictaminó el 20 de diciembre que la aerolínea debe pagarle el tratamiento psiquiátrico o psicológico por parte de un profesional de confianza. “La concesión de un amparo urgente es una medida razonable y proporcionada para garantizar que el evento estresante y traumático sea superado”, dijo la jueza.

El abogado de la joven, Eduardo Barbosa, calificó el fallo como “un hito en la lucha contra los prejuicios”. Juliana se había expresado sobre lo terrible que había sido lo que le sucedió a los medios brasileños: “Era como si yo no fuera un ser humano para ellos. Yo era un monstruo gordo que no podía subir a bordo. Fue horrible. Nunca imaginé pasar por algo así, jamás”.

“El cuerpo no es liso, no es recto, no encaja en formas o patrones... El cuerpo es libre. Y siendo libre, corre y crece donde quieras. ¿Por qué nos avergonzamos de toda esta libertad? ¿Por qué tratamos de ocultar de inmediato lo que es diferente en nuestro cuerpo y lo que lo hace único de hecho? Ya odiaba mucho mi cuerpo y hasta hace un tiempo nunca me tomaba una foto mostrando mis rodillas, En serio, nunca. Cada día aprendo a aceptarme más”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

