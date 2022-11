“Dicen que soy demasiado gorda”: una modelo denunció que le impidieron subir a un avión

“No es justo comprar mi boleto y ser humillada, amenazada y negada a viajar” (@juliananehme)

Juliana Nehme, una modelo brasileña plus size, denunció en su cuenta de Instagram que no la dejaron subir a a un avión en el Líbano por ser “demasiado gorda”. Nehme, que intentaba tomar una conexión a Doha para volver a Brasil junto con su madre, su hermana y un sobrino, contó que una empleada del mostrador no la dejó subir.

“Una azafata qatarí llamó a mi madre mientras la chica ultimaba nuestro check in y le dijo que no era bienvenida a bordo porque estaba gorda”, expresó en su cuenta de Instagram @juliananehme.

La modelo aseguró que le exigían que comprara un pasaje ejecutivo que costaba USD 3.000 para poder ajustar el asiento, cuando ella había pagado por uno de USD 1.000.

“Después de horas de rogar, me devolvió todas las maletas que ya habían facturado alegando que tendría que comprar clase ejecutiva o no viajaría”, denunció.

La mujer de origen brasileño se encuentra varada en el Líbano junto a su madre (@juliananehme)

Además, se refirió a discriminación con el hashtag: gordofobia “¡Estoy gorda pero soy como todos los demás!”, agregó.

Juliana, que comparte constantemente material de su trabajo, había viajado al país árabe con su familia. Dijo que buscaba generar consciencia para que esta situación no volviera a suceder: “No es justo comprar mi boleto y ser humillada, amenazada y negada a viajar”.

Si bien su hermana y su sobrino ya viajaron a San Pablo, ella debió quedarse con su madre varada: “Estoy atrapada en el Líbano. Querían que mi madre se fuera y me dejara sola aquí en el Líbano. Pero no hablo inglés ni árabe. Ella lo rechazó”, dijo.

