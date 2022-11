La historia de Arturo, el gato que le roba billetes al vecino y luego los rompe

La historia viral de Arturo, el gato que roba fajos de billetes al vecino para conseguir banditas elásticas, su verdadera pasión. (Twitter/@antonelarepetto)

Increíble pero real. Así se puede calificar a la historia viral que tiene como protagonista a Arturo, un gato de color negro que utiliza toda su inteligencia para escabullirse en las casas de los vecinos, robar billetes y luego romperlos como si el “botín” en cuestión no tuviera nada de valor.

La curiosa manía de Arturo fue revelada en Twitter por Antonela Repetto, su dueña, quien compartió algunas imágenes de su mascota “con las manos en la masa”.

“Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar plata todo el tiempo al vecino”, escribió Antonela en la publicación del 24 de octubre, mediante la cual contó que su travieso Arturo había destrozado 20 mil pesos.

Repetto se percató de las andanzas de Arturo porque el vecino le comentó un día que había guardado plata y no la encontraba o no se acordaba de haberla gastado. Ese dato fue determinante para que todo cerrara: Antonela vio al felino “con un fajo de plata en la boca, con la gomita colgando de un colmillo, y no supo cómo explicarle al vecino lo que realmente había ocurrido.

El gato Arturo, en acción. (Twitter/@antonelarepetto)

Pasaban los días y una vez cada tanto aparecía Arturo en la casa de su dueña con un fajo de plata que no sabían de donde salía.

Sin embargo, Antonela aclaró que la obsesión de su gato no son los fajos de billetes, sino que su verdadera pasión son las bandas elásticas. Incluso, la joven contó que su gato aprendió a abrir los cajones para llegar hasta las anheladas gomitas.

Las divertidas publicaciones en Twitter de Antonela despertaron todo tipo de reacciones de distintos usuarios que, incrédulos por lo que veían, le hicieron las más ocurrentes consultas. “¿Vendés a Arturo?”; “¿Da clases de cómo agarrar los billetes?”, le preguntaban en clave irónica.

Arturo fue adoptado por su dueña en el refugio Colitas Rescatadas luego de que Antonela detectara que se llevaba espectacular con “El Duce”, su otro gato.

