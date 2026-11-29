El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, durante una rueda de prensa, en Maiquetía (Venezuela) (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

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El Gobierno de Venezuela eliminó el sábado el requisito de visado para los ciudadanos de Panamá, una medida vigente desde octubre de 2017 que condicionaba el ingreso de panameños al país.

El canciller venezolano, Oliver Blanco, comunicó la decisión a través de X. “Busca fortalecer las relaciones bilaterales, facilitar la movilidad entre ambas naciones y promover el turismo, la cooperación y la integración regional”, expresó.

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Blanco señaló que la medida respondió a una solicitud de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, formulada el viernes.

La exigencia de visado entró en vigor en octubre de 2017, durante el régimen del ex dictador Nicolás Maduro. Caracas adoptó esa medida después de que Panamá comenzara ese mismo mes a exigir visa a los venezolanos que buscaban entrar a su territorio. El entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, justificó la decisión de su país “ante la ruptura del orden democrático en Venezuela” y por las posibles repercusiones para la seguridad y la economía panameñas.

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En julio, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, afirmó en una entrevista que su país descartaba restablecer vínculos con el Gobierno encabezado por Rodríguez y sostuvo que Panamá mantendría su reconocimiento al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo hasta la convocatoria de nuevas elecciones.

Pese a esa posición política, Martínez-Acha indicó que Panamá conserva relaciones consulares con Venezuela. En ese sentido, remarcó que su país figuró entre los primeros en enviar ayuda humanitaria tras el doble terremoto del 24 de junio en territorio venezolano.

Javier Martínez-Acha (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores/Archivo)

El pasado jueves, Copa Airlines amplió a 47 las frecuencias semanales entre Panamá y Venezuela tras incorporar una ruta hacia Porlamar, en la isla de Margarita, dentro de la recuperación gradual de sus operaciones en el país. La nueva conexión opera los martes, jueves y domingos con aviones Boeing 737-800. El vuelo inaugural trasladó a 166 pasajeros y llegó al Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, en el estado de Nueva Esparta.

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Con esta ruta, la compañía ofrece cerca de 3.500 asientos mensuales en ambos sentidos y enlaza Margarita con más de 85 destinos internacionales a través de su centro de conexiones en Panamá. La programación anunciada para noviembre de 2026 incluye 14 vuelos semanales a Caracas y otros 14 a Valencia. La aerolínea también prevé siete frecuencias a Maracaibo, cinco a Barcelona, cuatro a Barquisimeto y tres a Porlamar.

Las tensiones entre los gobiernos de Panamá y Venezuela provocaron la suspensión de los vuelos comerciales y afectaron a miles de viajeros, a las conexiones internacionales de Copa Airlines y a empresas radicadas en la Zona Libre de Colón. Las autoridades aeronáuticas autorizaron en mayo de 2025 la reanudación de los servicios comerciales, después de casi diez meses de interrupción. Esa decisión permitió a la compañía panameña recuperar sus frecuencias hacia el mercado venezolano. Luego, ambos países acordaron reactivar los servicios consulares para atender a sus ciudadanos, facilitar trámites vinculados con el comercio bilateral y abordar los procesos de retorno de migrantes venezolanos.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, precisó en septiembre de 2025 que la reapertura consular no suponía el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La medida buscó atender consecuencias humanitarias y comerciales derivadas del distanciamiento entre ambos gobiernos.

El presidente panameño, José Raúl Mulino (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)

Antes de los terremotos del 24 de junio, Copa Airlines mantenía tres vuelos diarios a Caracas. Los servicios volvieron el 1 de septiembre y la segunda frecuencia diaria se restableció dos semanas más tarde.

La suspensión temporal respondió a los daños que los movimientos sísmicos provocaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea venezolana. La recuperación de sus instalaciones permitió el retorno gradual de los vuelos comerciales.

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(Con información de EFE)