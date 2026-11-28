María Corina Machado prometió terminar con las expropiaciones en Venezuela (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

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María Corina Machado prometió frenar las expropiaciones y desmantelar el aparato estatal que arrebató bienes a productores durante los 27 años de chavismo. La líder opositora venezolana hizo el anuncio en un acto en el estado Portuguesa, al oeste de Venezuela, donde presentó una propuesta para recuperar la producción agropecuaria y proteger la propiedad privada.

Machado planteó paralizar las expropiaciones en curso, frenar las invasiones de predios y presentar reformas legales durante los primeros 100 días de una eventual administración. El plan busca restablecer garantías para los propietarios y reactivar el sector agropecuario mediante cambios en las normas que regulan la tierra y los alimentos.

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La dirigente sostuvo que la recuperación del sector rural requiere reconstruir la seguridad jurídica, territorial y personal. Su partido, Vente Venezuela, señaló en una publicación en X que esas tres áreas forman parte de la oferta política presentada por Machado para los productores.

“La propiedad privada es sagrada. Vamos a desmontar todo ese aparato socialista, criminal y mafioso que le quitó al productor lo suyo”, expresó Machado.

En materia legal, la Premio Nobel de la Paz comentó que llevaría al Parlamento una reforma de la Ley de Tierras, de la Ley de Seguridad Agroalimentaria y de otras normas vinculadas a la actividad productiva. La propuesta contempla detener nuevas intervenciones estatales sobre activos privados y revisar los mecanismos que afectan la tenencia de tierras.

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Chávez y Maduro hicieron de las expropiaciones una política de Estado en Venezuela

Las expropiaciones e intervenciones de empresas marcaron parte de la política económica del Gobierno de Hugo Chávez, que gobernó entre 1999 y 2013, y continuaron bajo la administración de Nicolás Maduro. Chávez defendió esas medidas con argumentos como la soberanía alimentaria y el combate contra la especulación.

Durante el Gobierno de Chávez entró en vigor la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de 2008, que permitía al Estado adquirir forzosamente bienes sin autorización parlamentaria. La oposición y los gremios empresariales sostuvieron durante años que parte de las empresas expropiadas quedó paralizada o quebró, con efectos sobre el aparato productivo y el abastecimiento.

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Ya sin Maduro en el poder, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó en octubre valorar activos estatales considerados no esenciales para ofrecerlos o devolverlos a sus antiguos propietarios. La instrucción abrió la posibilidad de revisar parte de los bienes que permanecen bajo control público.

Las medidas sobre la propiedad forman parte de una plataforma política más amplia de Machado. En las últimas horas la líder opositora activó asambleas vecinales para elaborar un programa de gobierno y una propuesta de transición democrática, con cerca de 2.000 encuentros durante la primera jornada y una meta de más de un millón de participantes.

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Los asistentes responderán 19 preguntas en la plataforma Punto de Acuerdo sobre elecciones presidenciales, justicia, salud, educación, salarios, pensiones y el papel de los sectores público y privado. Vente Venezuela plantea convocar comicios en 2027, mientras Rodríguez ha dicho que habrá elecciones sin anunciar una fecha.

La propuesta de Machado también incluye instituciones sometidas a la ley, liberación de todos los presos políticos, una Fuerza Armada sin ideologías partidistas y una relación estratégica con Estados Unidos. Su planteamiento sobre el campo sitúa la restitución de derechos de los propietarios como una pieza de la reconstrucción institucional que promete para Venezuela.

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