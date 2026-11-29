Policías de Tránsito lograron apoyar las labores de parto y llevar a madre e hija a un centro asistencial (PoliciaTransito/Instagram)

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Uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte auxiliaron a una mujer que entró en trabajo de parto durante la madrugada de este sábado28 de noviembre de 2026 en el peaje de Neiva, sobre la vía que comunica a la capital de Huila con Bogotá.

La emergencia ocurrió hacia las 3:15 a. m., cuando el esposo de la mujer se acercó a los policías que estaban en el punto de control para pedir ayuda. La pareja viajaba por carretera y la madre requería asistencia médica urgente. Según la pieza gráfica divulgada, el hombre agradeció a las autoridades su presencia: “Menos mal que ustedes estaban aquí, mano, sino yo hubiera (...)”

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Según la información difundida por la institución, los uniformados prestaron los primeros auxilios y trasladaron a la mujer hacia Neiva, donde fue llevada a un centro asistencial para recibir atención especializada.

“¡En las vías del Huila también nacen historias que nos llenan el corazón! (...) Un momento lleno de nervios, esperanza y una inmensa alegría", comunicó la institución.

La emergencia ocurrió hacia las 3:15 de la madrugada en la vía que comunica a Neiva con Bogotá.(captura Policía de Tránsito)

El llamado se produjo en el peaje ubicado en el sentido Neiva-Bogotá. Los policías activaron el acompañamiento ante el avance del parto y facilitaron el desplazamiento de la familia hasta la ciudad.

Las autoridades no precisaron si el nacimiento ocurrió específicamente durante el traslado o después de la llegada al centro médico. Aun así, según el video publicado oficialmente, es muy probable que la pequeña, a quien llamaron Lizeth, hubiera llegado al mundo en manos de las policías.

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Mientras la atendía, decía: “Tranquila, está bien. La niña está bien. Tranquila, tranquila, tranquila. Porfa, necesito, necesito un trapito”.

No obstante, uniformadas de la Policía acudieron al centro médico para acompañar a madre e hija, a quienes les llevaron regalos y les dedicaron unas sentidas palabras. De hecho, la funcionaria que recibió a la pequeña dijo:

“La Sección de Tránsito queríamos traerle ese pequeño detalle a la niña. Ay, tan linda. Lizeth nos llegó esta mañana ya a punto de nacer en el peaje de Neiva. Fue un momento de tensión, pero al mismo tiempo tenía yo el deber de servir de la mejor manera, porque era una vida que ya venía en camino y, y lo hicimos. Y lo importante es que está bien junto con la mamita. Entonces, esto nos llena de mucha satisfacción”.

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La Policía de Tránsito aseguró que el deber de sus uniformados, más allá de garantizar la seguridad y el orden, es también servir a los colombianos, en honor a la vida.

Las uniformadas que atendieron el parto llevaron presentes a la pequeña Lizeth (captura Policía Tránsito)

“Porque servir también es estar presentes cuando la vida nos necesita, tender una mano y ayudar a escribir momentos inolvidables. Esta vez, entre la carretera y el deber, fueron parte de la bienvenida a una nueva vida. ¡Bienvenida al mundo, pequeña!”.

Patrulleros asistieron un parto dentro de un taxi en el norte de Bogotá

Tres semanas atrás, una mujer en situación de calle dio a luz dentro de un taxi en el sector de El Rincón, en la localidad de Suba, luego de que patrulleros de la Policía Nacional acudieran al lugar para atender la emergencia.

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El caso ocurrió el 3 de noviembre en la carrera 100A, al norte de Bogotá. La central de radio alertó a uniformados de la Estación de Policía Suba sobre una mujer que había entrado en trabajo de parto dentro de un vehículo de servicio público.

Al llegar, los agentes recibieron indicaciones de residentes del sector y encontraron a la madre dentro del taxi. El nacimiento ocurrió antes de que fuera posible trasladarla a un centro médico.

Dos uniformados de la Policía Nacional de Colombia, adscritos a la Estación de Policía Suba en Bogotá, entregaron declaraciones sobre la asistencia brindada a una mujer durante labores de parto - crédito Mebog

La madre dijo que el parto se adelantó mientras trabajaba en reciclaje

Los uniformados prestaron los primeros auxilios a la mujer y al recién nacido, mientras coordinaban su remisión al Hospital de Suba.

La madre explicó que trabaja en reciclaje y que no esperaba que el parto se adelantara. “Estaba trabajando y no pensé que se me fuera a tener mi bebecito”, relató después de recibir atención médica.

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También agradeció a los policías que llegaron al lugar, en especial a una patrullera identificada como Jessica. “Le quería agradecer a la Policía Nacional por haber ayudado a mi caso, que tuve mi bebecito en el taxi. Fue la patrullera Jessica la que me atendió”, afirmó.

Después del nacimiento, la mujer y su bebé fueron llevados al Hospital de Suba para una valoración médica. De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, la madre ingresó consciente y el recién nacido se encontraba en buen estado de salud.

“Ahorita me encuentro bien acá en el Hospital de Suba y todo está bien gracias a ellos”, señaló la mujer.